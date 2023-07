Dawno temu w Elblągu... zmarł zasłużony radny miejski

Znany w wielu kręgach, także poza granicami naszego miasta, radny miejski Hermann Wiens zmarł dziś przed południem o godz. 10 na atak serca. Zmarły, który przez długi czas należał do kolegium magistratu, miał 70 lat. Elblążanin zawsze interesował się żywo naszym życiem społecznym - o tym pisała elbląska prasa w lipcu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Elblążanie mogą wziąć udział w wycieczce balonem

Jak można się dowiedzieć w części ogłoszeniowej dzisiejszego numeru, w niedzielę 22 lipca w okolicy hali targowej odbędzie się lot balonem. Wezmą w nim udział latający balonami Oswald Lische z Drezna (niem. Dresden) i Thomas Thomik z Wrocława (niem. Breslau). Znani lotnicy, którzy cieszą się dobrą sławą, mają już za sobą wiele udanych lotów w większych miastach. Wielki balon “Codor”, który pobiera 560 metrów sześciennych gazu świetlnego, jest zaopatrywany przez gazownię. Napełnianie gazem odbędzie się przed południem, a o godz. 15 po południu odbędzie się koncert w ogrodzie. Bilety kosztują naprawdę niewiele. Chętni, którzy chcą wziąć udział w przejażdżce, mogą się zgłaszać (AZ, wtorek, 17.07.1900 r.).

Festyn dla dzieci

W środę, 18 lipca po południu od godziny 16 w Angielskim Zdroju (niem Englisch Brunnen) odbędzie się festyn dla dzieci. W ogrodzie będzie koncertować Szkoła Muzyki Militarnej pod kierownictwem kapelmistrza Lammicha (AZ, wtorek, 17.07.1900 r.).

Letni festyn Powszechnego Związku Robotników

Powszechny Związek Robotników zorganizował wczoraj na moście Schilligsbrücke swój letni festyn. Grupa uczestników wyruszyła spod zameczku z kapelą z Krynicy Morskiej na czele ulicami Królewiecką (niem. Königsbergerstraße), Stoczniową (niem. Schichaustraße), Starym Rynkiem (niem. Alter Markt) i Mostową (niem. Brückstraße) bezpośrednio do lokalu. Piękna pogoda zwabiła na uroczystość około 5000 osób, więc na Schillingsbrücke trzeba było rozstawić więcej ławek. Rozstawiono wiele budek z atrakcjami, grano w kręgle i strzelano. Przewodniczący związku, pan Perschon pozdrowił członków związku wraz z gośćmi i wyraził swoje życzenie, żeby związek rozwijał się i czynił postępy. Następnie życzył uczestnikom miłej zabawy i wzniósł toast na cześć związku. Wieczorem w obu salach odbywały się tańce (AZ, wtorek, 17.07.1900 r.).

Zbiegowisko na Bożego Ciała

Duże zbiegowisko zebrało się wczoraj po południu przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße). W tym miejscu robotnik Albert R. spotkał się z czeladnikiem murarskim Albertem H. z Zawady (niem. Pangritz Kolonie), który zaczął porządnie zadawać mu ciosy młotkiem. Również drugi mężczyzna okładał go pięściami. Mężczyzna został dość poważnie ranny (AZ, środa, 18.07.1900 r.).

Elektryczne połączenie autobusowe z Nowym Dworem Gdańskim

Niestety, jak już wcześniej donosiliśmy na naszych łamach, otwarcie elektrycznego połączenia autobusowego na trasie Elbląg - Nowy Dwór Gdański zostanie trochę przesunięte w czasie. O ile ta zwłoka nas trochę zmartwiła, o tyle cieszymy się, że w ogóle powstanie takie połączenie. Zalety takiego połączenia są ogromne. Wpłynie ono na pewno pozytywnie na rozwinięcie biznesowych relacji między Elblągiem a Nowym Dworem. Podczas gdy jazda pociągiem z Nowego Dworu do Elbląga i z powrotem wynosiła trzy godziny, jazda elektrycznym autobusem zredukuje ten czas o półtorej godziny. Jest to dla podróżujących ogromna zaleta, abstrahując już od tego, że również bilety są tańsze niż podróż pociągiem trzeciej klasy. Przewidziano po trzy połączenia w każdą stronę, a mianowicie z Elbląga: o 5:30 rano, o 12:30 w południe i o 19:30 wieczorem, z Nowego Dworu o 7:15 rano, o 14:15 po południu i o 21:15 wieczorem. Cena za podróż w jedną stronę na trasie Elbląg - Nowy Dwór wynosi 1,5 marek. Za krótsze odcinki ceny są niższe. […] Przewożenie bagażu do 10 kg za darmo. […] (AZ, czwartek, 19.07.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.