Dawno temu w Elblągu… Na kinowym ekranie królowały "Burze"

W naszym cotygodniowym cyklu "Dawno temu w Elblągu" przyszedł czas na przegląd lokalnej prasy z lat. 20 XX wieku. Dzisiaj przedstawiamy przetłumaczone na język polski fragmenty artykułów z gazety "Elbinger Tageblatt" z 1925 roku.

"Burze" w miejskim teatrze

W miejskim kinie emitowany jest obecnie film, który oprócz trzymającej w napięciu akcji ukazuje obrazy prezentujące wspaniałe piękno natury. Tytuł filmu brzmi "Burze". I właśnie burza to zjawisko wypełniające scenerię zarówno naszego życia jak i natury, tworząc fascynującą całość. Akcja prowadzi nas w samotne lasy w kanadyjskich górach, w samotne pustelnicze życie, które pełne różnego rodzaju niebezpieczeństw, mimo wszystko przyciąga do siebie człowieka przyzwyczajonego do życia w metropolii. Film prezentuje pełną przygód ucieczkę przemytnika, który […] ratuje się skokiem ze skał w kataraktę, żeby potem niestety umrzeć w chatce swojego przyjaciela. Walka o tę samą kobietę powoduje, że stają się oni dla siebie wrogami, a skutki tej nienawiści składają się na pełne napięcia sceny do czasu, gdy siła natury, potężny pożar lasu, zmusza mężczyzn do pogrzebania swojej wrogości, by podjąć walkę z siłami natury. Wielkoduszność jednego z przyjaciół pozwala drugiemu zobaczyć swoje błędy i w zawstydzeniu prosić o wybaczenie tak, że przynosi to szczęśliwy finał. O dobry humor widzów zadbała wyświetlona po filmie komedia pt. "Baby Peggy" o amerykańskim cudownym dziecku w roli chłopca hotelowego (ET, wtorek, 08.09.1925 r.).

W mieście grasują złodzieje rowerów

W naszym mieście znów grasują złodzieje rowerów. Wczoraj po południu między 16-17 ukradziono jednoślad sprzed domu przy ulicy Rybackiej 27 (niem. Fischerstraße) kupcowi Hermannowi Mosentinowi. Rower posiadał wolnobieg, rama była u góry zespawana, brakowało dzwonka, rączki od kierownicy były uszkodzone. Po sprawcy ślad zaginął (ET, czwartek, 10.09.1925 r.).

W Elblągu doszło do dwóch włamań

W nocy z 5 na 6 września włamano się do firmy przy Szosie Berlińskiej (niem. Berliner Chaussee, dzisiejsza ulica Warszawska). Ukradziono znaczki inwalidzkie o wartości 75 marek, dwa białe letnie garnitury, jeden fartuch, jeden kitel, ołówki, dwa portfele z zawartością łącznie 45 marek. Poza tym włamano się do kasetki z pieniędzmi, z której ukradziono 13 marek. Do drugiego włamania doszło w nocy z 8 na 9 września w Domu Związkowym w oddziale kajakarskim klubu wioślarskiego "Vorwärts". Według ustaleń ukradziono jedynie dwie bluzy robocze. Wyłamano większą część szafek i przetrząśnięto ich zawartość. Nie jest wykluczone, że między oboma włamaniami jest jakiś związek. Wszelkie informacje w tej sprawie przyjmuje policja kryminalna, ratusz, pokój nr 2 (ET, piątek, 11.09.1925 r.).

Fałszywe banknoty w obiegu

W ostatnim czasie w wielu miastach grasują ludzie rozpowszechniający fałszywe banknoty 500 markowe. Zalecamy więc przy przyjmowaniu pieniędzy uważnie sprawdzać, czy nie są fałszywe (ET, poniedziałek, 14 września 1925. r.).

W Nowakowie postrzelono kobietę

Jak udało nam się dowiedzieć, w Nowakowie (niem. Terranova) postrzelono kobietę. Nieznane są jeszcze szczegóły zdarzenia, jednak obrażenia były tak rozległe, że kobieta musiała zostać przewieziona do szpitala (ET, poniedziałek, 14.09.1925 r.).

5. Konferencja Przymierza

Dziś rozpoczęła się 5. Konferencja Przymierza pod tytułem "Chrystus, Pan". Kazania głosić będą kaznodzieje Dressler z Berlina, Langenkamp z Tylży [niem. Tilsit, dzisiejszy Sowieck - miasto położone w obwodzie kaliningradzkim, w Rosji, liczące 41,9 tys. mieszkańców - Wikipedia] oraz dyrektor misyjny Schaedel z Klosterlausnitz (ET, poniedziałek, 14.09.1925 r.).