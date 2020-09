Dawno temu w Elblągu… Nagrodzono firmę Komnick

Podczas moskiewskiej jazdy próbnej pierwsza nagroda trafiła do Elbląga. Tutejsza fabryka samochodów F. Komnicka w kategorii samochodów ciężarowych do 5 ton za dwa swoje wystawione pojazdy zdobyła pierwszą nagrodę – czytamy w gazecie "Elbinger Tageblatt" z 22 września 1925 roku.

Przypomnijmy, że Franz Komnick (żył w latach 1857-1938) był przedsiębiorcą, konstruktorem i zasłużonym dla Elbląga przemysłowcem. W 1906 roku otworzył pierwszą na wschodzie fabrykę samochodów Automobilfabrik Komnick AG. Zlokalizowana była pomiędzy obecnymi ulicami Fabryczną, Malborską i Dojazdową. Komnick produkował auta osobowe, dostawcze, sportowe i autobusy.

Został raniony nożem

Wczoraj wieczorem zraniony nożem został podczas kłótni na podwórzu magazynu przy ulicy Wałowej 1 (niem. Wallstrasse) robotnik Karl Mehrmann z Elbląga. Mężczyzna był zupełnie pijany. Znaleźli go sąsiedzi i odwieźli do szpitala. Oskarżonym w tej sprawie jest prawdopodobnie Joseph W. z Elbląga (ET, 16 września 1925 r.).

Z wizytą u księcia von Dohna

Podczas gdy następca tronu w środę rano opuścił Prusy Wschodnie, jego małżonka wraz z dwójką synów została jeszcze kilka dni u księcia zu Dohna w Słobitach (niem. Schlobitten). (ET, 17 września 1925 r.).

Alexander zu Dohna, a właściwie Wilhelm Hermann Alexander zu Dohna-Schlobitten (ur. 11 grudnia 1899 w Poczdamie, zm. 29 października 1997 w Bazylei) był niemieckim księciem i junkierem, przedstawicielem rodu zu Dohna-Schlobitten, ostatnim przedwojennym właścicielem pałacu w Słobitach między Elblągiem a Braniewem. Na początku 1945 pałac został spalony w czasie działań wojennych i od tego czasu pozostaje w stanie ruiny.

Jedna osoba nie żyje, druga w szpitalu

W sprawie strzelaniny w Nowakowie (niem. Terranova) chcemy przekazać naszym czytelnikom, że na tę chwilę zmarła tylko jedna osoba, a mianowicie sprawca 59-letni Schulz z Nowakowa, który popełnił samobójstwo. O stanie pani Schulz, która została przetransportowana do Szpitala Diakonis [chodzi tutaj o szpital przy ulicy Związku Jaszczurczego 22] wiemy tyle, że jest poważny, ale nie beznadziejny (ET, czwartek, 17 września 1925 r.).

Nowy cykl wykładów w elbląskim liceum

Pedagogiczna Wspólnota Robotnicza miasta Elbląg organizuje tej zimy szereg wieczorów wykładowych. Pierwszy z nich odbędzie się w sobotę, 19 września o godz. 20 w świątecznej sali liceum. Nauczyciel Buchholz z Braniewa (niem. Braunsberg) opowie uczestnikom o "Warmińskiej historii kulturowej" (ET, piątek, 18 września 1925 r.).

Nadburmistrz wraca do urzędowania

Nadburmistrz dr Merten powrócił właśnie ze swojego urlopu i przejmuje z dniem dzisiejszym swoje obowiązki służbowe (ET, piątek, 18 września 1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".