Dawno temu w Elblągu… powstrzymano włamywaczy

Elbing - Schmiedestrasse

W nocy z soboty na niedzielę trzej młodzi ludzie, ktόrzy prόbowali włamać się do domu przy ulicy Słonecznej, zostali zaskoczeni podczas swojego niecnego występku. Do mieszkania weszła dziewczyna, płosząc włamywaczy, którzy to zostawili w zamku wytrych - o tym pisała elbląska prasa w lutym 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Aresztowania w naszym mieście W poniedziałek po południu aresztowano producenta pantofli Wilhelma Gudewitza z Schiffsholmu, ktόry jakiś czas temu podczas bójki ugodził nożem i ranił ciężko mężczyznę ze wsi Bielnik (niem. Kraffohlsdorf). Wieczorem tego samego dnia aresztowano z kolei przybyłego niedawno do Elbląga producenta szczotek Johanna Gurlandama, ponieważ żebrał on na ulicy Rybackiej naprzykrzając się przechodniom (AZ, środa, 07.02.1900 r.). Gwałt na Schiffsholmie W nocy z soboty na niedzielę na Schiffsholmie doszło do gwałtu na dziewczynie. Gdy dziewczyna zaczęła krzyczeć i jej krzyki zwabiły strόża nocnego, lubieżnik uciekł i niestety nie udało się go schwytać (AZ, środa, 07.02.1900 r.). Wkrόtce największy bal maskowy w Elblągu Poczyniono już spore przygotowania do balu maskowego, ktόry ma odbyć się w nastepną sobotę w Resursie Mieszczańskiej. Pomieszczenia Resursy Mieszczańskiej zostały ozdobione własnoręcznie wykonanymi dekoracjami tak, że trudno te pomieszczenia rozpoznać […]. Mała sala, w ktόrej pomieści się zaledwie dziesięć tańczących par, została udekorowana w stylu japońskim. Przy wejściu głόwnym będzie znajdować się poczta, gdzie będą sprzedawane własnoręcznie zrobione kartki pocztowe i świąteczne gazety. Z tego miejsca kartki i listy zostaną dostarczane bezpośrednio na pocztę […]. O godz. 22.30 w dużej sali rozpoczną się występy, ktόre, sądząc po poczynionych przygotowaniach, będą mieć całkiem przyjemny przebieg. O godz. 23.30 przez salę przejdzie uroczysty pochόd rόżnych grup w maskach. Następnie zostanie odtańczony polonez, po ktόrym maski zostaną zdjęte. Za aranżację uroczystego pochodu jak i za wspomniane dekoracje odpowiada mistrz malarski Albien, ktόrego wspierał także pan Philipp. Zaprezentowane i ustawione według jego artystycznego gustu grupy uczestniczące w uroczystym pochodzie z pewnością wywrą na zgromadzonych ogromne wrażenie […]. Kto jeszcze nie nabył biletόw wstępu na bal maskowy, musi się pospieszyć, ponieważ do nabycia jest łącznie 800 biletόw i wiele już zostało sprzedanych. Bilety można nabyć jeszcze jutro i w czwartek (AZ, czwartek, 08.02.1900 r.). Orientalny teatr w Domu Rzemiosła 14 i 15 lutego w sali Domu Rzemiosła odbędą się przedstawienia orientalnego teatru. W ramach bogatego programu zobaczymy: czary w wykonaniu Sulimy Bey, prezentację żywych obrazόw według najbardziej znanych dzieł sztuki, występ tancerki z serpentynami, a także prezentację z ogromnego kinematografu (AZ, piątek, 09.02.1900 r.). Ze spraw sądu ławniczego Rzeźnik Heinrich Ehlert z Raczek Elbląskich (niem. Unterkrebswalde) otrzymał karę grzywny w kwocie sześciu marek lub dwa dni kary więzienia za obrazę funkcjonariusza policji. Robotnicy Samuel Barwig i August Franz z Kępek (niem. Zeyer) odpowiadali przed sądem za poważne uszkodzenie ciała. 17 stycznia oskarżeni spotkali w pobliżu promu w Kępkach wyrobnika koszy Erdmanna Karstena z Nowakowa (niem. Bollwerk)* i bez większego powodu zaczęli okładać go kijami, a Barwig dodatkowo go kopał. Bawig, człowiek skory do wielkiej agresji, ktόry był już wcześniej wielokrotnie karany, został skazany na 6 miesięcy więzienia, a Franz uwgledniając okoliczności łagdzące otrzymał karę tygodnia więzienia (AZ, sobota, 10.02.1900 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

*dzisiejsze Nowakowo powstało na terenie trzech dawnych osad: Bollwek lub Bollwerkskurg (Bastion Karczma) – Ostrόg (Ostrożeń), Alt Terranova - Stara Nowaziemia (Stare Nowakowo) lub Neu Terranova – Nowa Nowaziemia (Nowe Nowakowo), ktόre leżały po obu stronach ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Jako pierwsza okolo XIV wieku pojawiła się nazwa osady Bollwerk (bastion) – Ostrόg, pochodząca od grobli-ostrogi, jaką Elbląg zbudował w miejscu όwczesnego ujścia rzeki. Grobla ta miała zapobiegać zasypywaniu toru wodnego przez nanoszony tutaj piasek, glόwnie przez rzekę Nogat. (…) Grobla z biegiem lat przesuwała się coraz bardziej w głąb Zalewu Wiślanego, gdyż ujście rzeki było odsuwane przez ciągłe powiększenie osuszonych terenόw (źrόdło: www.historia-wyzynaelblaska.pl/ostrog--nowakowo.html)

tłum. DK