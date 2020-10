Dawno temu w Elblągu… Świętował klub kręglarski

Klub kręglarski założony w 1885 roku świętował 40-lecie swojego istnienia w wydaniu rycerskim na swoim torze w Domu Rzemiosła przyozdobionym w pomysłowy sposób przez panią Hube - czytamy w elbląskiej prasie z października 1925 r.

Inspektor cmentarza Damaschun otrzymał honory królewskie, z kolei dr Kirschner został mianowany pierwszym, a kupiec Schwabe drugim rycerzem. Po tym rozpoczęła się najprzyjemniejsza część uroczystości. Przewodniczący i założyciel klubu, handlarz instrumentami H. Kolmsee pozdrowił członków klubu i opowiedział w swojej przemowie, jak rozwijał się klub przez wszystkie lata. Następnie uhonorowano inspektora cmentarnego Wollmanna za jego wierne 25-letnie członkostwo w klubie. Wollmann z kolei nagrodził założyciela klubu oraz podarował mu fotel. Uroczystość trwała jeszcze kilka godzin urozmaicona na przemian wesołymi przemowami i śpiewem (ET, czwartek, 08.10.1925 r.).

Oszust matrymonialny znów skazany

Specjalista od drążenia szybów Peter Th. jest człowiekiem, któremu nie starcza jedno małżeństwo. Podczas gdy inni mężczyźni przy jednej kobiecie korzystają z uroków małżeństwa, Th. musi mieć aż dwie, a teraz podwyższył tę liczbę aż do trzech. Był on w związku małżeńskim z kobietą z Elbląga (związek zawarty zgodnie z literą prawa), jednak przestał być jej wierny i poszukał sobie drugiej żony, oczywiście przemilczając fakt, że ma już jedną żonę. Izba karna skazała go za ten czyn na rok więzienia. Teraz znów stanął przed sądem w Gdańsku (niem. Danzig) z powodu podwójnego małżeństwa, ponieważ poślubił trzecią kobietę. Znalazł ją w Wolnym Mieście Gdańsku. Z pierwszą żoną w międzyczasie rozwiódł się. Oskarżony przyznał się do winy i zwalił winę na swoje byłe żony, które "mu się nie podobały". Sąd skazał go za podwójne małżeństwa na półtora roku więzienia (ET, piątek, 02.10.1925 r.).

Skazany za kradzież cygar

Na gorącym uczynku został złapany Bernhard H. z Elbląga, który myślał, że nikt go nie zauważy w bardzo uczęszczanym lokalu, gdzie zwinął paczkę cygar. Jak tylko znalazł się na ulicy i chciał przekonać się, jak smakuje jego zdobycz, został złapany i oskarżony o kradzież. Został skazany na 10 dni więzienia (ET, sobota, 03.10.1925 r.).

O miłości córki aptekarza i księcia w miejskim teatrze

James Bauer zrealizował film na podstawie historii pięknej córki aptekarza z Dessau, którą poślubia książę Leopold. Maly Delschaft, piękna, młoda artystka, gra rolę pierwszoplanową ze swoją naturalną skromnością. Werner Pittschau [Werner Pittschau był niemieckim aktorem filmowym ery niemego filmu., zginął w wypadku samochodowym w wieku 26 lat - Wikipedia] wciela się w rolę księcia Leopolda. Film będzie można zobaczyć w teatrze miejskim codziennie od soboty, 10 października (ET, wtorek, 06.10.1925 r.).

Nowe kino wkrótce w Elblągu

Jak podano, już w listopadzie w nowej odsłonie otwarte zostanie byłe "Zentral Kino. W Elblągu będzie więc dość pokaźna liczba kin w liczbie siedmiu (ET, wtorek, 06.10.1925 r.).

Kursy gimnastyki dla dzieci i dorosłych

Lekcji gimnastyki udziela panna Ruth Graffunder. Pani Graffunder pogrupuje swoich uczniów w klasy i ma zamiar przekazać im w postaci kursu ćwiczenia gimnastyczne wspierające zdrowie według najnowszych metod (ET, środa, 07.10.1925 r.).

Co nowego w kinie miejskim?

Miejskie kino zaprasza dziś na sześcioaktowy szlagier Harrego Piela pt. "Ponad chmurami". Sensacyjne zdjęcia samolotu i przeżycia pełne przygód zapowiadają miłą rozrywkę. Dwuaktowa komedia pt. "Ulubieniec tatusia" zadba z kolei o dużą dawkę humoru (ET, czwartek, 08.10.1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".