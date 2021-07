Dawno temu w Elblągu… Świętowano początek wakacji

Z dzisiejszym dniem rozpoczęły się wakacje. Z książkami w ręku lub pod pachą można było zobaczyć dziś dzieci małe i duże wędrujące ulicami miasta, rozprawiające w drodze o zaplanowanych podróżach i wycieczkach podczas tego błogiego czasu leniuchowania - pisała elbląska prasa w lipcu 1914 roku.

Wakacje, wakacje! Aż ciepło się robi na sercu, gdy wypowiada się te słowa. Cztery a nawet pięć długich tygodni wolności, nad morzem albo w szumiących zielonych lasach czy w oddalonych od nas górach! Chwile zapomnienia o Horacym czy Cyceronie czy innych wielkich twórcach, o których latami mozolnie się uczymy, czy o zagadnieniach matematycznych, fizycznych czy chemicznych. Najlepsze w szkole są właśnie wakacje, z tym stwierdzeniem zgodzą się wszyscy uczniowie obu płci, tak było też kiedyś i będzie w przyszłości. A po powrocie z wakacji nauka staje się bardziej interesująca, a uczniowie z wielką pasją wymieniają się wspomnieniami i przeżytymi przygodami […]. W domu trwają już przygotowania do zaplanowanej podróży koleją lub statkiem. Walizki są spakowane i wkrótce rozpocznie się podróż nad morze lub do pachnących lasów, żeby tam poszukać odpoczynku i orzeźwienia. Ale nie tylko młodzież tęskni za letnią przerwą, również dorośli potrzebują orzeźwienia dla swoich zszarpanych nerwów i nie mogą się doczekać, kiedy zacznie się urlop (ENN, piątek, 03.07.1914 r.).

Malborska drużyna wojskowa rozegra mecz w Elblągu

W najbliższą niedzielę na nowym placu sportowym przy dworcu odbędzie się pierwszy mecz piłki nożnej. Organizatorem imprezy jest Związek Sportowy Victoria, który tego dnia obchodzi swoje coroczne święto. Przeciwnikiem będzie bardzo mocna drużyna Regimentu Piechoty Zakonu Niemieckiego z Malborka (niem. Marienburg). Mecz rozpocznie się o godz. 14.30 (ENN, czwartek, 02.07.1914 r.).



Młoda kobieta szukała śmierci w rzece

W ostatnich dniach z bliżej nieokreślonych powodów młoda dziewczyna skoczyła do rzeki Elbląg w pobliżu mostu kolejowego, by odebrać sobie życie. Incydent ten zauważył pracownik kolei, który skoczył do wody za dziewczyną i wyciągnął młodą kobietę bez oznak świadomości z wody. Po telefonie do policji kryminalnej na miejscu zdarzenia pojawił się się sierżant Kross, któremu po długiej próbie udało się przywrócić dziewczynę do życia (ENN, czwartek, 02.07.1914 r.).



Na targu rybnym ukradziono emeryturę starszej kobiecie

Starsza kobieta, emerytka wybrała się po odebraniu z poczty swojej comiesięcznej emerytury w kwocie 20 marek na targ rybny na zakupy. Tam w tłumie ukradziono jej z kieszeni spódnicy całą kwotę, na którą kobieta tak długo się cieszyła (ENN, czwartek, 02.07.1914 r.).



„Przyjacielska przysługa”

Bezdomny formierz Gustaw W. zaprowadził wczoraj robotnika H., który leżał „chory” na ulicy, do domu. Z korytarza jako „zapłatę” za przyjacielską przysługę zabrał zegarek „chorego”. Policja jednak zarekwirowała ukradzioną rzecz (ENN, pitek, 03.07.1914 r.).



Rozpoczął się czas wycieczek

Również wiejskie szkoły organizują wycieczki koleją. Dziś rano uczniowie i uczennice z Ellerwald (dziesiejsze Kazimierzowo) w towarzystwie swojego nauczyciela udali się do Malborka (niem. Marienburg), by zwiedzić tamtejszy zamek (ENN, sobota, 04.07.1914 r.).



Wypadek na budowie koszar

W piątek o godz. 16 z dachu budynku dla szeregowych nr 3 spadła deska pomostu rusztowania i trafiła pracującego w piwnicy murarza Müllera, który doznał poważnych obrażeń głowy. Murarz udał się o własnych siłach do szpitala przy wsparciu kolegów (ENN, sobota, 04.07.1914 r.).

Niesłusznie oskarżony

Plotki krążące w naszym mieście o rzekomym aresztowaniu właściciela tutejszego sklepu z zegarami i ze złotem, który miał zostać oskarżony o sprzeniewierzenie zegarów i złota o dużej wartości, jak podaje właściwy urząd, nie są zgodne z prawdą (ENN, sobota, 04.07.1914 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten",