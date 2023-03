Dawno temu w Elblągu… uczniowie ukończyli szkołę

Dyrekcja Królewskiego Gimnazjum informuje, że w jutrzejszy wtorek o godz. 16 odbędzie się zakończenie nauki dla abiturientów i tym samym zostaną oni zwolnieni z obowiązku szkolnego. Na to wydarzenie są zaproszeni: urzędy, rodzice uczniów oraz przyjaciele szkoły - o tym pisała elbląska prasa w marcu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Pracownik kolei Carl Roschitzki skazany za doprowadzenie do wypadku

Pracownicy kolei Carl Roschitzki i Franz Theil z Malborka (niem. Marienburg) odpowiadali dziś przed sądem z powodu lekkomyślnego narażenia transportu kolejowego i narażenia zdrowia. 16 czerwca ubiegłego roku przed godziną 6 rano Carl Roschitzki miał wyprowadzić lokomotywę wraz z wagonem bagażowym z maszynowni w kierunku dworca kolejowego. W tym momencie zderzył się z nadjeżdżającym z Tczewa (niem Dirchau) pociągiem pracowniczym.

Wskutek zderzenia uszkodzony został wagon. Również szyny uległy wykrzywieniu. Lekko ranny został przy tym palacz Makowski. Do wypadku doszło, ponieważ Roschitzki jadąc lokomotywą nie wybrał właściwego toru J, a tor 4. Wskutek tego jechał on w kierunku zbliżającego się za wcześnie o 10 minut pociągu z Tczewa i z powodu panującej mgły nie zauważył sygnału ostrzegawczego, alarmującego, że pociąg nadjeżdża i zderzył się z nim. Roschitzki nie zatrzymał się także przy budynku odbiorczym tak, jak to każą przepisy, by dostać pozwolenie na dalszą jazdę. Theil dał wprawdzie zgodę na wjazd nadjeżdżającemu z Tczewa o 10 minut za wcześnie pociągowi pracowniczemu, ale był pewien, że może to zrobić, ponieważ wcześniej się upewnił, że tor jest wolny.

Przedstawiciel strony oskarżenia wnioskował dla Roschitzkiego o 2 tygodnie więzienia, a dla Theila o karę pieniężną w wysokości 40 marek lub o 8 dni więzienia. Sąd stwierdził jednak, że Roschitzki zaniedbał wprawdzie swoje obowiązki i naraził przez to na niebezpieczeństwo transport przewożony przez pociąg i doprowadził do uszkodzenia ciała Makowskiego, ale wziął pod uwagę fakt, że na dworcu w Malborku (niem. Marienburg) od lat panował taki zły nawyk, że maszyny korzystające z toru 4 przejeżdżały, nie zatrzymując się przed budynkiem dworca i że tego dnia było mgliście, dlatego oskarżony nie widział sygnału. Oskarżony Rosachitzki został skazany na grzywnę w kwocie 25 marek lub pięć dni wiezienia. Theil został uniewinniony (AZ, piątek, 02.03.1900 r.).

Właściciele sklepów i restauracji ukarani mandatem

W ostatnich dniach wielu przedstawicieli handlu i świata biznesu zaskoczył mandat za zaniedbanie obowiązku umieszczenia w szyldach swoich sklepów czy restauracji tuż przed wejściem albo po ich zewnętrznej stronie imienia i nazwiska ich właściciela. Obowiązek ten określa jak wiadomo & 15a ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (AZ, sobota, 03.03.1900 r.).

Egzamin maturalny w naszym mieście

Pod przewodnictwem tajnego radcy dr Kruse z Kolegium Szkolnego w Gdańsku (niem. Danzig) wczoraj po południu o godz. 16 w Królewskim Gimnazjum odbył się egzamin maturalny, w którym wzięli udział uczniowie ostatniej klasy gimnazjum Lamprecht, Pudor, Vagler, Thiessen, Mechlenburg, Schmidt i Heymann. Wszyscy abiturienci egzamin zdali, a pierwsi trzej na podstawie wyników z egzaminu pisemnego zostali zwolnieni z egzaminu ustnego. Z kolei dzisiaj przed południem o godz. 9.30 w Wyższej Szkole Realnej (niem. Oberrealschule) także pod przewodnictwem tajnego radcy dr Kruse odbył się egzamin dojrzałości, będący przepustką na uniwersytet. W egzaminie wzięli udział uczniowie ostatniej klasy: Fischer, Spill, Selkmann, Borgstede, Eichmann, Windermann, Mathiä, Müller, Montua i Schwarz. Pierwsi czterej zostali zwolnieni z egzaminu ustnego na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu pisemnego. Pozostali abiturienci zdali egzamin (AZ, niedziela, 04.03.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.