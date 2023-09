Dawno temu w Elblągu… wzmożono kontrole na drogach

Nieistniejący już kościół św. Anny (dzisiejszy park Traugutta), widok sprzed wojny

Często na ulicach i szosach w okolicy Elbląga dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów, którzy z dużą prędkością i nie używając dzwonka jeżdżą na odcinkach uczęszczanych przez spacerowiczów. Jak udało nam się dowiedzieć, na tych właśnie odcinkach wzmożono surową kontrolę policji z powiatu ziemskiego, by położyć kres niebezpiecznym zachowaniom niektórych rowerzystów - pisała elbląska prasa we wrześniu 1900 roku. O czym jeszcze pisała?

Wizyta pary cesarskiej w Kadynach Major żandarmerii Hegener z Gdańska (niem. Danzig) przybył do Elbląga i udał się do domu okręgowego, gdzie odbył spotkanie ze starostą powiatu von Etzdorffem i asesorem rządowym von Hippelem. Przypuszczamy, że spotkanie to miało związek z mającą się odbyć niedługo wizytą Cesarza i Cesarzowej w Kadynach (niem. Cadinen) (AZ, sobota, 08.09.1900 r.). Wycieczka do Pęklewa Mieszany chór śpiewaczy szkółki niedzielnej przy kościele św. Anny zorganizował wczoraj w południe wycieczkę do Pęklewa (niem. Panklau). Śpiewy i gry, a także późniejsze wspólne biesiadowanie w Angielskim Zdroju (niem. Englisch Brunnen) sprawiły, że spora gromadka spędziła ze sobą długie, miłe chwile (AZ, wtorek, 11.09.1900 r.). Menażeria oblegana przez szkoły Menażeria Malferteinera na Małym Placu Zabaw (niem. Kl. Exerzierplaz) cieszy się coraz większym zainteresowaniem szkół. W ostatnich dniach nie tylko nasze miejskie szkoły w towarzystwie swoich nauczycieli odwiedziły menażerię. Dziś przed południem przybyły tutaj także na czterech wielkich wozach drabiniastych trzy szkoły z Próchnika (niem. Dörbeck) z około 180 dziećmi. Największą sensacją cieszy się obecnie dwójka ludzi z Afryki, nazywana ludźmi-tygrysami. Mężczyzna Mabala ma 26 lat. Jest szczupły i wysoki i nosi białą brodę, z której jest dumny. Dziewczynka Nobont, która ma dopiero 8 lat, również posiada ładną budowę ciała (AZ, wtorek, 11.09. 1900 r.). Trwają przygotowania do przyjazdu cesarskiej pary Królewski zamek w Kadynach (niem. Cadinen) zostanie z okazji zbliżającej się wizyty pary cesarskiej wyposażony w nowe meble. Dekoratorzy z Berlina przybyli tutaj już wcześnie rano w sobotę. Za transport mebli odpowiada dworski spedytor Knauer z Berlina. Trzy załadowane meblami wagony przybędą w sobotę, niedzielę i poniedziałek na tutejszy dworzec, gdzie zostaną przejęte przez kolej nadzalewową i przetransportowane do Tolkmicka (niem. Tolkemit). Wszystko wskazuje na to, że przyjazd cesarskiej pary nastąpi wcześniej niż oczekiwano. Konkretnego terminu jednak do tej pory nie ustalono (AZ, środa, 12.09.1900 r.). Wypadek z udziałem koni Siedmioletni syn właściciela ziemskiego Schulza z miejscowości Stuba Hermann w swoim wolnym czasie bawił się biegając po polach. Gdy niedawno biegał za końmi właściciela ziemskiego Adolfa Eichorna, jeden z koni nagle wierzgnął i trafił chłopca w głowę tak, że ten padł nieprzytomny na ziemię. Musiał zostać przewieziony do szpitala w Elblągu, gdzie lekarz stwierdził złamanie czaszki. Wiele odłamków kości zostało już usuniętych z głowy i z tego, co mówi lekarz, miną miesiące, zanim chłopak wyjdzie ze szpitala (AZ, środa, 12.09.1900 r.). Koncert w Bellevue W ogrodzie Bellevue w jutrzejszy czwartek po południu o godz. 16 odbędzie się koncert w wykonaniu szkoły muzyki militarnej pod przewodnictwem kapelmistrza, pana Lammicha. Bogaty program oferuje w programie m.in. nowy utwór: "Prosto do Chin!" (AZ, czwartek, 13.09. 1900 r.). Firma Singer Co. odznaczona na paryskiej wystawie światowej Firma Singer Co. Maszyny do szycia spółka akcyjna, która posiada swoją filię również w naszym mieście, została odznaczona na paryskiej wystawie światowej najważniejszą nagrodą (Grand Prix) (AZ, czwartek, 13.09.1900 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK