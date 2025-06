Dawno temu w Elblągu… zapraszano na letni festyn

Powszechne Stowarzyszenie Edukacyjne organizuje w hotelu „Stadt Elbing” swój pierwszy festyn letni. W programie: śpiewy, koncert kapeli Pelza i inne popularne zabawy. Dzięki tak bogatemu programowi zapowiada się przyjemne popołudnie. […] Szczegóły znajdują się w części ogłoszeniowej i na plakatach pisała elbląska prasa w czerwcu 1902 roku. O czym jeszcze pisała?

Uroczystości zakonne w Malborku coraz bliżej

W uroczystościach zakonnych w Malborku (niem. Marienburg), które odbędą się 5 czerwca, weźmie udział 300 żołnierzy, którzy to tego dnia włożą staroniemieckie uniformy. […]. Ponadto obecny będzie także malarz historyczny William Pape, który uwieczni uroczystość na obrazie (AZ, niedziela, 01.06.1902 r.).

Cesarz i Cesarzowa wkrótce zawitają w Kadynach

Cesarz i Cesarzowa przybędą 5 czerwca z uroczystości w Malborku do Elbląga o godz. 17.05 i po pięciominutowym postoju udadzą się dalej na pobyt do swoich posiadłości w Kadynach (niem. Cadinen). Pociąg przybędzie do Kadyn o godz. 17.55. Jego królewskie Mości spędzą tam czas do soboty, 7 czerwca. Ostatniego dnia po południu o godz. 17.20 udadzą się w podróż powrotną, również koleją. Pociąg z Ich królewskimi Mościami przybędzie znów do Elbląga o godz. 18:05, gdzie po pięciu minutach postoju uda się w dalszą podróż do Berlina (AZ, niedziela, 01.06.1902 r.).

Koncert w ogrodzie przy willi Bellevue

W popularnym ogrodzie przy willi Bellevue* w jutrzejszą niedzielę odbędzie się koncert żeńskiego zespołu „Slavul”. Ponieważ będzie to jednorazowy występ, tym chętniej zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu (AZ, niedziela, 01.06.1902 r.).

*obecnie willa Piękny Widok

Potrącono ośmioletnią dziewczynkę

W piątkowe przedpołudnie doszło do potrącenia ośmioletniej córki wdowy nazwiskiem Hintz zamieszkałej przy ulicy Winnej (niem. Traubenstraße). Dziecko chciało przejść przez nasyp przy ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße), gdzie w pobliżu Loeserstraße zostało potrącone przez furmankę z nabiałem z Winnicy (niem. Weingarten) i rzucone na ziemię. Dziewczynka wpadła pod koła i doznała tak poważnych obrażeń prawej nogi, że trzeba było ją przetransportować do domu (AZ, niedziela, 01.06.1902 r.).

Bezwstydne zachowanie nad rzeką Elbląg

Podczas niedzielnego rejsu statków wycieczkowych do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg), ich pasażerowie po raz kolejny poczuli duże zgorszenie. Nie tylko młodzi, lecz także dorośli chłopcy z Burłaczej Grobli (niem. Treideldamm) nad rzeką Elbląg w pobliżu Angielskiego Zdroju (niem. Englisch Brunnen), biegali zupełnie nago, dopuszczając się nieprzyzwoitości. Jest wręcz niezrozumiałe, że tego typu występki nie zostały ostatecznie wyeliminowane, tym bardziej, że podejmowane są wysiłki na wyższym szczeblu, a także w ramach prawa karnego, w celu wyeliminowania tego typu nielegalnych zachowań, obrazów czy przedstawień. Wygląda jednak na to, że z tymi publicznymi bezwstydnymi zrachowaniami nie można sobie poradzić (AZ, wtorek, 03.06.1902 r.).

Atak nożownika na Grobli św. Jerzego

Do poważnego w skutkach pchnięcia nożem doszło zeszłej nocy na Grobli św. Jerzego (niem. Inn. Georgendamm). Wskutek ataku faktor F. zamieszkały przy ulicy Związku Jaszczurczego (niem. Gr. Zahlerstraße) odniósł tak poważne obrażenia szyi i pleców, że musiał zostać natychmiast przewieziony do miejskiego szpitala. Sprawcą okazał się robotnik S. z Zawady (niem. Pangritz Kolonie). Podobno w jego towarzystwie znajdował się mężczyzna w marynarskim ubraniu (AZ, wtorek, 03.06.1902 r.).

Kradzież na targu

W sobotnie przedpołudnie na moście na rzece Elbląg podczas odbywającego się tam targu żonie czeladnika ślusarskiego S. zamieszkałej przy ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstraße) ukradziono z kieszeni sukni portmonetkę, w której znajdowało się 14 marek. Po złodzieju nie było śladu (AZ, wtorek, 03.06.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.