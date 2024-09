Dawno temu w Elblągu…Dzieci bawiły się w Stadt Elbing

- We wczorajszą niedzielę celem wielu elblążan był hotel Stadt Elbing. To właśnie tam w ogrodowym cieniu pan Hildebrandt zorganizował dla naszych najmłodszych imprezę. Ich radość była tym większa, że spora część dzieci została obdarowana prezentami. Dzieci hasały wesoło pośród dźwięków muzyki zapewnionej przez związek młodzieży. Wieczorem rozbłysły fajerwerki - pisała elbląska prasa we wrześniu 1901 roku. O czym jeszcze można było w niej poczytać?

Wykład o sugestii w Resursie Mieszczańskiej

W środę, 18 września o godz. 20.15 w Resursie Mieszczańskiej pan Weltmann wygłosi drugi wykład na temat „czystej sugestii” (AZ, niedziela, 15.09.1901 r.).

Zdolni studenci otrzymali stypendia

13 września fundacja zmarłego 2 września 1891 roku w Elblągu pisarza Johanna Friedricha Wernicke, w dniu jego urodzin, rozdała stypendia potrzebującym i utalentowanym młodym ludziom, którzy zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów wstępnych chcą kształcić się na uczelni wyższej. Do rąk siedmiu młodych ludzi trafiła łącznie suma 1350 marek (AZ, niedziela, 15.09.1901 r.).

Elbląscy żołnierze udali się do Gdańska

Dziś rano w hotelu „Stadt Elbing” zebrali się członkowie tutejszego okręgowego stowarzyszenia żołnierzy w zamiarze udania się do Gdańska, gdzie wzięli udział w tworzeniu szpaleru. Wyjazd miał miejsce o 7.30. O godz. 21.15 powrócili pociągiem znów do Elbląga (AZ, niedziela, 15.09.1901 r.).

Przyjęcie dla dzieci w Kadynach i podróż Cesarzowej do Gdańska

Księżniczka i książę cieszyli się wczoraj bardzo z okazji popołudniowej zabawy dla dzieci. O godz. 15 przed dom gościnny pana Gottschalka przybyli uczniowie wraz ze swoim nauczycielem, panem Kehr. Krótko po tym pojawiła się Cesarzowa, książę i księżniczka wraz ze swoją świtą. Po miłym powitaniu Cesarzowa zaprowadziła dzieci na werandę. Zostały one poczęstowane kawą i ciastem. Jedzenia było pod dostatkiem. Cesarzowa i książę rozdawali ciasto. Po tym jak dzieci podziękowały za poczęstunek, książę powiedział: „Teraz chcemy wyjść na dwór i pobawić się”. Przed drzwiami domu nauczyciel wraz z uczniami zaśpiewał piosenki […]. Następnie rozpoczęły się zabawy. Najpierw zorganizowano zawody. Sędzią był książę i przyprowadził zwycięzcę do Cesarzowej, od której to zwycięzca otrzymał nagrodę. Wiele radości sprawiła cesarskiej rodzinie wspinaczka na tyczkach. O godz. 17 Cesarzowa pożegnała się z dziećmi. Dziś rano o godz. 8.50 pociąg dworski, złożony z czterech wagonów wyjechał z Tolkmicka (niem. Tolkemit) do Kadyn (niem. Cadinen), którym Cesarzowa udała się do Gdańska (niem. Danzig). Odjazd z Kadyn miał miejsce o godz. 10.15. O godz. 11.10 przybył on na elbląski dworzec państwowy. Po podmianie maszyn o godz. 11.20 pociąg ruszył z naszego dworca pośród okrzyków „hura” zebranej tam publiczności. Cesarzowa wstała. Gdy pociąg ruszył, zajęła miejsce przy biurku, gdzie zajęła się czytaniem poczty i odpowiadaniem na nią. Większa część świty pozostała w Kadynach. O godz. 13 Cesarzowa przybyła do Gdańska, gdzie pozostanie do 17 września. Z okazji przejazdu Jej Cesarskiej Mości przez nasze miasto wiele publicznych i prywatnych budynków zostało ozdobionych flagami (AZ, niedziela, 15.09.1901 r.).

Impreza dla najmłodszych w hotelu Stadt Elbing

We wczorajszą niedzielę celem wielu elblążan był hotel Stadt Elbing. To właśnie tam w ogrodowym cieniu pan Hildebrandt zorganizował dla naszych najmłodszych imprezę. Ich radość była tym większa, że spora część dzieci została obdarowana prezentami. Dzieci hasały wesoło pośród dźwięków muzyki zapewnionej przez związek młodzieży. Wieczorem rozbłysły fajerwerki (AZ, wtorek, 17.09.1901 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Bracia Edward i Wilhelm Schulz odpowiadali dziś w sądzie ławniczym z powodu obrazy i gróźb, jakich dopuścili się w stosunku do małżeństwa Wollmannów z Zewnętrznej Grobli Malborskiej (niem. Äußerer Marienburgerdamm, dzisiejsza ulica Malborska). 22 lipca wieczorem oskarżeni przyszli pijani do domu i narobili w domu pani Wollmann, gdzie mieszkali, strasznego hałasu, kiedy to obrażali i grozili gospodyni. Gdy potem do domu przyszedł mąż pani Wollmann, wyładowali się również na nim. Edward Schulz otrzymał karę 20 marek grzywny lub cztery dni więzienia a Wilhelm Schulz 10 marek grzywny lub dwa dni więzienia (AZ, środa, 18.09.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.