Dawno temu w Elblągu…odbył się jarmark na rzecz dzieci

Dawny ratusz miejski przed wojną w zimowej scenerii, plac Wilhelma, dzisiaj plac Słowiański

W najbliższą niedzielę, jak co roku, odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy na rzecz pięciu tutejszych placówek dla dzieci. Odbyło się już wiele podobnych jarmarków, więc nie jest rzeczą prostą zorganizować ten tak, by był na tyle atrakcyjny i mógł przyciągnąć jak najwięcej osób. […] Jak udało nam się dowiedzieć, o godzinie 16 zostanie otwarta „Secesyjna kawiarenka”. Na jarmark nie będą wybierać się szkoły. Każdy będzie wybierał się na jarmark we własnym zakresie, będzie robił swoje i spędzi ten wieczór jak najmilej - pisała elbląska prasa w grudniu 1901 roku. O czym jeszcze pisała?

Napad przy ulicy Giermków

W nocy z niedzieli na poniedziałek przy ulicy Giermków (niem. Junkerstrasse) został napadnięty przez dwóch młodych ludzi kapral kirasjerów* F. z Susza (niem. Rosenberg) i niebezpiecznie dźgnięty nożem w lewe ramię, skutkiem czego został ciężko ranny. Nożownik miał wcześniej służyć w wojsku razem z ranionym mężczyzną, a jesienią tego roku został zwolniony do rezerwy. Przypuszcza się, że był to akt zemsty. Wszczęto w tej sprawie dochodzenie (AZ, czwartek, 05.12.1901 r.). Kradzież asortymentu kuchennego przy Starym Rynku

W środę po południu z magazynu sklepu znajdującego się przy ulicy Stary Rynek (niem. Alter Markt) ukradziono kilka tuzinów noży, łyżeczek, różnego rodzaju blaszane naczynia i inne sprzęty kuchenne. Podejrzanym o kradzież jest chłopiec na posyłki G., który został aresztowany (AZ, piątek, 06.12.1901 r.). Kradzież kurtki w restauracji przy Bednarskiej

We wtorkowy wieczór na ulicy Bednarskiej (niem. Spieringstraße) grasował złodziej i ukradł z pokoju gościnnego jednej ze znajdujących się tam restauracji brązową kurtkę. Niestety, nie udało się znaleźć ani kurtki, ani złodzieja (AZ, piątek, 06.12.1901 r.). Upił się i zadał cios nożem

Wczoraj wieczorem przy ulicy Studziennej (niem. Lange Hinterstraße) doszło do pchnięcia nożem. Zamieszkały przy Wielkiej Górze Cudów (niem. Gr. Wunderbergstraße) robotnik Carl Ritter był pijany i wdał się w kłótnię z czeladnikiem rzeźnickim, która urosła do tego stopnia, że R. wyjął nóż i zadał swojemu przeciwnikowi niebezpieczny cios w ramię. R. został dziś aresztowany (AZ, sobota, 07.12.1901 r.). Napad przy budynku poczty Akt niewiarygodnego wręcz okrucieństwa rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę przy budynku poczty. Trzem znajdującym się w drodze do domu mężczyznom zagrodził drogę pewien młody nieznany człowiek, który właśnie pożegnał się z dwiema kobietami. Na prośbę jednego z mężczyzn, kierownika biura Sch., żeby ich przepuścił, mężczyzna dał bezczelną odpowiedź. Następnie […] najpierw zadał Sch. cios nożem w twarz i trafił go około 1 cm poniżej oka. Po tym jak z mistrzowską szybkością zadał mężczyźnie jeszcze dwa ciosy w głowę, który upadł po pierwszym ciosie, zbiegł. Niestety, szanse na schwytanie tego doświadczonego nożownika są bardzo niewielkie (AZ, wtorek, 10.12.1901 r.). Pożar w gdańskich zakładach Schichaua

Jak poinformowano nas telegraficznie dziś rano, dzisiejszej nocy w stoczni Schichaua w Gdańsku wybuchł pożar, który zniszczył tak zwane „nadscenie”, które jest dość odizolowane od innych obiektów. Pożar nie przybrał szczególnych rozmiarów i nie spowodował żadnych zakłóceń w działalności zakładu (AZ, sobota, 07.12.1901 r.). Stan wiejskich dróg

Drogi wiejskie są tak wyboiste, że prawie niemożliwe jest przejechanie po nich wozami (AZ, sobota, 07.12.1901 r.). *kirasjerzy (fr. cuirassier – kiryśnik, pancerny) – rodzaj (formacja) ciężkiej jazdy walczącej w zbrojach z płyt metalowych (zbroja trzy czwarte, półzbroja lub sam kirys), obecny w armiach europejskich od XVI do XX wieku – Wikipedia. Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK