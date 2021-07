Dawno temu w Elblągu…Pływacy rywalizowali w rzece

- Związek Pływacki, podobnie jak w ubiegłych latach, organizuje zawody pływackie po rzece Elbląg. Zawody zaplanowane są na ostatnią niedzielę miesiąca. Odcinek, jaki będą mieć do przepłynięcia zawodnicy, wynosi 2000 metrów - pisała elbląska prasa w lipcu 1914 roku.

Po szczeblach kariery

Radca Wyższego Sądu Administracyjnego, tajny radca rządowy Dippe został mianowany prezydentem senatu Wyższego Sądu Administracyjnego w Berlinie. Tajny radca Dippe był w latach 80-tych starostą powiatu elbląskiego [niem. Landrat był to w Prusach urzędnik administrujący powiatem, zwany również radcą ziemskim, starostą lub konsyliarzem. Landrat był najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej na terenie powiatu. Reprezentował interesy pruskiego króla, którego rozkazy otrzymywał na piśmie w formie rozporządzeń – Wikipedia] (ENN, niedziela, 04.07.1914 r.).



Ożywiony ruch na dworcach

Przybyły o godz. 15.24 pociąg wakacyjny jadący na trasie Elbląg-Królewiec (niem. Koenigsberg) przywiózł 110 pasażerów zmierzających do Elbląga i Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). 26 z nich przesiadło się od razu do podstawionej już kolejki nadzalewowej, udajac się w kierunku Krynicy. Większość przybyłych podróżnych zostało odebranych przez przyjaciół i znajomych z Elbląga i udało się najpierw do miasta. Duży ruch na dworcu panował od piątku do niedzieli wieczorem i wszystkie pociągi, szczególnie pospieszne, mimo zwiększenia ilości wagonów, były pełne (ENN, niedziela, 04.07.1914 r.).



Coraz więcej gości odwiedza Kadyny

W Kadynach (niem. Cadinen) panowało wczoraj duże ożywienie, ponieważ zjechały się tam stowarzyszenia z Elbląga, Gdańska i Królewca i po zwiedzeniu znajdujących się tam dóbr i fabryki majoliki goście udali się do Krynicy. Od jakiegoś czasu, jak powszechnie wiadomo, przyjeżdżają latem do Kadyn na życzenie cesarza berlińscy stróże prawa. W tym roku przybył tu jedynie jeden urzędnik, jednak mają przyjeżdżać kolejni. Jak podano w Kadynach, cesarz przybędzie tutaj dopiero po manewrach cesarskich [manewry wojskowe, po 1871 roku zwane manewrami cesarskimi (niem. Kaisermanöver), były oprócz polowań, ulubioną rozrywką kolejnych niemieckich cesarzy. Często brały w nich udział tysiące żołnierzy i ta swego rodzaju "zabawa" w wojnę trwała przez kilka dni - www.izba.centrum.zarow.pl] (ENN, poniedziałek, 05.07.1914 r.).



Koncert Pułku Artylerii Polowej nr 35 w Bażantarni

W Bażantarni (niem. Vogelsang) koncertowała wczoraj kapela Pułku Artylerii Polowej nr 35 z Iławy (niem. Deutsch Eylau) pod kierownictwem mistrza muzycznego Panse. Bażantarnia pokazała znów wczoraj przy pięknej letniej pogodzie swoje piękne oblicze. Była to wielka przyjemność móc słuchać w cieniu drzew wspaniałego wykonania koncertu kapeli. W programie koncertu można było posłuchać najbardziej ulubionych melodii, począwszy od “Nietoperza” (niem. Fledermaus), poprzez “Gejszę” po utwór “Fałszywy baron” (niem. Juxbaron). Liczna publiczność bawiła się wyśmienicie i gdy jakiś ulubiony szlagier rozbrzmiewał ze sceny, można było zobaczyć ludzi poruszającch się w takt muzyki (ENN, poniedziałek, 05.07.1914 r.).



Bagaż okazał się za ciężki

Pewien robotnik z Elbląga zobowiązał się wczoraj, że zaniesie ciężki bagaż na dworzec. W zamian za to miał otrzymać 5 marek. W drodze jednak upał tak dał mu się we znaki, że powierzone zadanie okazało się za ciężkie. Bez namysłu pozostawił więc bagaż na ulicy i zniknął. Gdy został aresztowany, zdążył już upłynnić pieniądze. By, w rzeczy samej, zaspokoić palące pragnienie! (ENN, środa, 08.07.1914 r.).



Okazja czyni złodzieja

Robotnicy bracia Cl. - jeden z nich jest znanym złodziejem zegarków – chcieli przynieść właścicielowi ziemskiemu W. z Gronowa Górnego (niem. Grunau Höhe) swoje dokumenty. Nie zastali jednak nikogo. Gdy właściciel ziemski wrócił do domu, zauważył, że brakuje zegara i łańcuszka, a w kurniku ktoś wypił jajka. Bracia Cl. trafili do aresztu (ENN, czwartek, 09.07.1914 r.).

