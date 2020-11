Dawno temu w okolicach Elbląga … Doszło do katastrofy parowca

Burza szalejąca w nocy z środy na czwartek przyczyniła się do śmierci kilku osób. Znajdujący się w drodze z Elbląga do Królewca (niem. Königsberg) parowiec przewrócił się i jeden marynarz wypadł za burtę i utonął - czytamy w elbląskiej prasie z 1925 roku.

Z kolei załoga łodzi, która uległa wypadkowi w okolicy miejscowości Balga (to dawna osada krzyżacka, dzisiaj to wieś Wiesiołoje w obwodzie kaliningradzkim w rejonie bagriatonowskim - red.), nie uszła z życiem. Chodzi tutaj o trzyosobową rodzinę (ET, czwartek, 05.11.1925 r.).

Powstanie film o ruchu ulicznym

Znany z nagrywania filmów o wyścigach w Kadynach (niem. Cadinen) i Królewcu (niem. Königsberg) tutejszy fotograf F. Siefert, Giermków 27-28 (niem. Junkerstraße) planuje nagrać film ukazujący tutejszy ruch uliczny. Plan ten został bardzo dobrze przyjęty, w ten sposób bowiem otworzy się możliwość zobaczenia potem na obrazie tego, co powstało przy tak wielkim nakładzie pracy i w ramach ciągłego powtarzania tych scen (ET, poniedziałek, 02.11.1925 r.).

"Handlarz dziewczętami z Nowego Jorku" w miejskim kinie

Miejskie kino oferuje w swoim programie to, co publiczność chciałaby obejrzeć. Stąd też umieścił w programie tego tygodnia wielki hit, który jakiś czas temu gościł na ekranach pałacu filmowego "Film Eck" i spotkał się z wielkim zainteresowaniem widzów. Jest to film pod tytułem "Handlarz dziewczętami z Nowego Jorku". Film, który został nakręcony przy pomocy policji kryminalnej z Nowego Jorku, jest wart obejrzenia, pokazuje bowiem podczas pełnej napięcia akcji sensacyjne aresztowanie handlarza dziewczętami i jego przestępcze działania. Z kolei komedia Harolda Lloyda zadba o nasz dobry humor (ET, poniedziałek, 02.11.1925 r.).

Żołnierze organizują koncert

Związek żołnierzy frontowych organizuje w środę, 4 listopada o godz. 18 w Sanssouci dla swoich członków i przyjaciół koncert inauguracyjny (ET, wtorek, 03.11.1925 r.).

Wieczorek Rozrywkowy w Domu Wypoczynkowym

W sobotę, 7 listopada o godz. 19.30 w Domu Wypoczynkowym Niemiecka Partia Ludowa organizuje Wieczorek Rozrywkowy. Będzie muzyka, losowanie i tańce (ET, wtorek, 03.11.1925 r.).

Zajęcia z gotowania i pieczenia

W miejskiej szkole zawodowej dla dziewcząt przy ulicy Słonecznej 72 (niem. Sonnenstraße) w półroczu zimowym odbędą się zajęcia z gotowania i pieczenia dla chętnych dziewcząt. Zapisy będą przyjmowane w placówce (ET, środa, 04.11.1925 r.).

Egzamin mistrzowski

Egzamin mistrzowski z budownictwa maszyn odbył się dziś przed tutejszą komisją złożoną z pana Johannesa Dietzlera z Iławy (niem. Dt Eylau) i pana Franza Führera z Morąga (niem. Mohrungen) (ET, czwartek, 05.11.1925 r.).

Złodziej rowerów poszukiwany

Wczoraj około godz. 8 pewnemu telegrafiście Fritzowi P. ukradziono rower, po tym jak zostawił go na chwilę przed swoim domem przy ulicy Gwiezdnej 28 (niem. Sternstraße). Wszelkie informacje w tej sprawie można składać na posterunku policji, ratusz, pokój 4 (ET, piątek, 06.11.1925 r.).

O niemieckich dialektach w liceum

W sobotę, 7 listopada o godz. 17 w sali liceum dla grona pedagogicznego miasta Elbląg wykład na temat "Geografii niemieckich dialektów" wygłosi dr Ziesemer z Królewca (niem. Königsberg). Podczas wykładu będą wyświetlane slajdy. Wykład będzie też dostępny dla innych mieszkańców miasta (ET, piątek, 06.11.1925 r.).

Wymiana mieszkań Królewiec/Elbląg

W części ogłoszeniowej znajdujemy takie oto ogłoszenie: "Fritz" przy ulicy Studziennej 13 (niem. Wilhelmstraße) jest najlepszym źródłem najtańszych nieruchomości. Klient oferuje: cztery duże pokoje, kuchnię, wejście, dwie piwnice, kawałek ziemi, mieszkanie na pierwszym piętrze w dobrym domu w Królewcu. Klient szuka: mieszkania czteropokojowego, najlepiej na parterze, w dobrej lokalizacji Elbląga (ET, poniedziałek, 09.11.1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".