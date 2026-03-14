Dawno temu w Elblągu… odbył się pokaz sztuki rowerowej

- Najstarszy lokalny klub rowerowy, klub rowerowy Elbing z 1886 roku, który już wielokrotnie angażował się w działalność charytatywną, organizuje w niedzielę w sali gimnastycznej pokaz sztuki rowerowej na rzecz oddziału Czerwonego Krzyża w Elblągu. Oprócz pokazów jazdy na rowerach niskich i wysokich, wykonywanych przez członków wielokrotnie nagradzanego klubu, ze szczególnym zainteresowaniem oczekuje się występów cieszącej się doskonałą reputacją pary artystów, rodzeństwa Friedy i Fritza Boehme z Drezna, których fenomenalne osiągnięcia w tej dziedzinie również tutaj mogą spotkać się z ciepłym przyjęciem - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Ze spraw sądu ławniczego

Dzisiaj na ławie oskarżonych zasiadła niezwykła „para młoda”. Znana z niegodziwego postępowania Zefski i formierz Brockmann, znany policji jako sutener, musieli odpowiedzieć przed sądem, pierwsza za znieważenie, drugi za spowodowanie obrażeń ciała. Pewnego wieczoru w mieszkaniu Zefskiej kilku fryzjerów zostało brutalnie pobitych przez Brockmanna. Brockmann podaje się za narzeczonego Zefskiej i jako taki rości sobie prawo do przebywania w nocy w mieszkaniu swojej „narzeczonej”, co doprowadziło do konfliktu. Pobici fryzjerzy udali się na posterunek policji i zgłosili nieszczęśliwe zajście. Policjantowi, który udał się do Zefskiej, nie otwarto drzwi, a ponadto obrzucono go wyzwiskami. Brockmann otrzymał 14 dni, Zefski cztery tygodnie więzienia oraz dodatkowo trzy tygodnie aresztu (AZ, sobota, 07.03.1903 r.).

Robert Johannes znów wystąpił przed elbląską publicznością

Robert Johannes ponownie odwiedził nasze miasto. Robert Johannes – dawniej, dziś i w przyszłości! Zawsze pozostaje tym samym starym, kochanym humorystą […], któremu jednak nie brakuje lirycznej strony. […] Można należeć do grona jego stałych gości, można przebrnąć przez cały cykl jego występów, ale zawsze wyniesie się z nich coś nowego. A jeśli ze swojego bogatego repertuaru często prezentuje on stare arcydzieło, to z pewnością jest ono zawsze na tyle interesujące i osobliwe, że warto je wysłuchać po raz drugi i trzeci. […] Również i tym razem goście mogli powitać oprócz wielu starych znajomych kilka nowych, przyjaznych postaci […]. Krótko mówiąc, wszyscy, którzy słuchali Roberta Johannesa, usłyszeli stary, znajomy tenor […] i spędzili z nim dwie wspaniałe godziny […] (AZ, czwartek, 05.03.1903 r.).

Złapano oszusta

Już wczoraj wieczorem udało się zatrzymać zegarmistrza Alberta Fischera, który oszukał miejscowego złotnika, i zamknąć go za kratkami. Z dwunastu złotych zegarków sześć zastawił w lombardzie. Pozostałe sprzedał w inny sposób, w większości przypadków w sposób lekkomyślny. Między innymi spłacił rachunek w wysokości 55 marek, oddając złoty zegarek damski. Jednej z kobiet podarował nawet złoty zegarek w podziękowaniu za jej miłą uprzejmość. Od wielu innych osób otrzymał zegarki do naprawy, ale natychmiast je zastawiał lub sprzedał. F. pochodzi z Królewca (niem. Koenigsberg), ma 34 lata i był już jedenastokrotnie karany za oszustwa i kradzieże. Dzisiaj rano do lokalnej policji zgłosiło się wiele poszkodowanych osób, które skarżą się na oszusta (AZ, czwartek, 05.03.1903 r.).

Wieczór rodzinny w domu kultury ewangelickiej

Chór kościelny z parafii Bożego Ciała zorganizował wczoraj wieczorem w domu kultury ewangelickiej (dom wypoczynkowy) wieczór rodzinny. Po krótkim przemówieniu powitalnym dyrygenta stowarzyszenia, rektora Brettschneidera, odbył się koncert dwóch motetów, po którym superintendent Schiefferdecker wygłosił wykład na temat swojej podróży w Alpy. Na zakończenie swojego wystąpienia mówca omówił jeszcze kwestię reformowanego nabożeństwa w Szwajcarii. Po krótkiej przerwie chór kościelny ponownie wystąpił z trzema pieśniami o treści świeckiej. Występy te, a także wykonane następnie duety i kwartety oraz kilka dobrze dobranych deklamacji spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Wieczór rodzinny zakończył się przemową końcową, którą łaskawie wygłosił pastor Bergan, oraz śpiewem chóralnym (AZ, wtorek, 10.03.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.