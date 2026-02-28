Dawno temu w Elblągu… robotnik okradał pracodawców

- W Gimnazjum Królewskim odbyły się dzisiaj egzaminy maturalne. Uczniowie Bessau i Lewy zostali zwolnieni z egzaminu ustnego na podstawie wyników egzaminów pisemnych. Egzamin ustny zdali uczniowie Gehrmann i Riebes. Nikt nie oblał egzaminu - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Okradał swoich pracodawców

W środę wieczorem zatrzymano robotnika Friedricha Schlachta z ulicy Polnej (niem. Feldstraße), gdy próbował przy ulicy Kumieli (niem. Gr. Hommelstraße) uciec z koszem skradzionych emaliowanych naczyń o wartości 25 marek. S. był zatrudniony w firmie braci Ilgner, gdzie wykorzystywał każdą okazję do kradzieży. Przeszukanie jego mieszkania przeprowadzone dzisiaj ujawniło cały magazyn towarów. To naprawdę zadziwiające, jak udało mu się zgromadzić taką ilość towarów niezauważenie. Miał jednak również wspólników. U jednego z nich również znaleziono i skonfiskowano wiele skradzionych przedmiotów. S. został aresztowany (AZ, piątek, 20.02.1903 r.).

Nadprezydent Delbrück odwiedził elbląską szkołę średnią

Nadprezydent Delbrück zaraz po przybyciu do Elbląga odwiedził w towarzystwie nadburmistrza Elditta szkołę realną. Przedstawiono mu członków kolegium, po czym odwiedził kilka sal wykładowych, a mianowicie gabinety fizyczne i inne (AZ, sobota, 21.02.1903 r.).

Wypadek z udziałem koni i sań

Żona radcy leśnego K. przyjechała wczoraj wieczorem około godz. 19 saniami do miasta. Gdy woźnica kierujący pojazdem przejeżdżał przy domu handlowym pana Isaaka przez tory tramwajowe, sanie nagle szarpnęły, a ich przednia część uderzyła konie w nogi. Zwierzęta przestraszyły się, zerwały się z uwięzi i pognały ulicą Królewiecką (niem. Königsbergerstraße), ciągnąc za sobą odłamany dyszel. Udało się zatrzymać oba konie na ulicy Loży (niem. Logenstraße)*. Na szczęście nikt nie został ranny. Zwierzęta również poza otarciami nie odniosły żadnych obrażeń (AZ, sobota, 21.02.1903 r.).

*Historyczna Logenstraße znajdowała się w obszarze dzisiejszej ulicy Armii Krajowej oraz okolicach ulicy Grota-Roweckiego.

Tak okazał wdzięczność za podwózkę

We wtorek robotnik Johann Lowitz z Modrzewiny (niem. Lärchwalde) wybrał się na przejażdżkę po okolicy. W drodze powrotnej spotkał dwóch nieznajomych mężczyzn, którzy poprosili go o podwiezienie. L. spełnił ich prośbę. W Gronowie Górnym (niem. Grunau Höhe) zatrzymał się przed gospodą i wszedł do środka. Jeden z mężczyzn skorzystał z okazji, ukradł z wozu siedzisko oraz kilka damskich i męskich ubrań, a następnie potajemnie zniknął ze swoją zdobyczą. Skradzione ubrania zostały odnalezione u robotnika Heinricha Grenza przy ulicy Nowowiejskiej (niem. Neuengutstraße), a w G. rozpoznano również współpasażera. Nie wie on nic na temat skradzionych siedzisk (AZ, sobota, 21.02.1903 r.).

Poszukiwany zwycięzca

Nikt nie zgłosił się po główną wygraną w wysokości 60 000 marek, wylosowaną 3. dnia bieżącego miesiąca w loterii weimarskiej. Los został zakupiony przez podróżnego, który nie podał swojego nazwiska, w banku i agencji loteryjnej M. Bögtowa w Berlinie, przy Willstraße 1 (przy Spittelmarkt) i zostanie wypłacony w gotówce bez potrąceń (AZ, niedziela, 22.02.1903 r.).

Co nowego w klubie wioślarskim „Vorwärts”?

W sobotę elbląski klub wioślarski „Vorwärts” zorganizował nadzwyczajne walne zgromadzenie w „Deutsches Haus”, podczas którego podjęto decyzję o złożeniu wniosku w sprawie wpisania stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń. Na walnym zgromadzeniu, które odbywa się co roku w październiku, zarząd będzie odtąd wybierany na okres dwóch lat w taki sposób, że w pierwszym roku ustępują członkowie zarządu, a w drugim roku – członkowie zarządu wykonawczego. Roczna składka członków wykonawczych została podwyższona z 39 marek do 42 marek, a opłata wpisowa członków wspierających została obniżona z 10 do 6 marek (AZ, wtorek, 24.02.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.