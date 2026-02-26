Były pracownik klubu prawomocnie skazany za molestowanie dzieci na imprezach urodzinowych

Dziś (26 lutego) zapadł prawomocny wyrok w sprawie Adama U., który był oskarżony o molestowanie jedenastu dziewczynek podczas przyjęć urodzinowych w jednym z elbląskich klubów. Sąd Okręgowy w Elblągu nie uznał apelacji wniesionej przez obrońcę Adama U. i podtrzymał rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji. Mężczyzna ma spędzić osiem lat w więzieniu.

Przypomnijmy, że o tej bulwersującej sprawie napisaliśmy jako pierwsi w czerwcu 2024 roku, gdy do naszej redakcji zgłosili się rodzice poszkodowanych dziewczynek w wieku 8-9 lat.

- Nasza córka została na nią zaproszona przez koleżankę. Zabawa była na godz. 16 i miała potrwać do 19. Dzieci bawiły się w dwóch salach, w jednej grała muzyka puszczana przez didżeja. Gdy przyjechaliśmy odebrać córkę z urodzin, zauważyliśmy że ona i jeszcze kilka innych dziewczynek siedzą na sofie skulone – opowiada jedna z mam, która powiadomiła o tej sprawie policję, a następnie naszą redakcję. - Jak się zapytałam, co się stało, zaczęły płakać. I jedna przez drugą opowiadać, że jakiś pan je dotykał. Powiedziały, że rękę w majtki im wkładał, ale żadna nic nie mówiła, bo się bała. Po kolei zapraszał wszystkie za zabudowaną konsolę, żeby nauczyć grać na didżejce i tam obmacywał! Dodatkowo pił alkohol w trakcie prowadzenia imprezy – opowiadała nam wówczas Czytelniczka.

Sprawa znalazła finał w sądzie, który 23 października ub. roku skazał Adama U. na osiem lat pozbawienia wolności. Była to kara łączna za molestowanie 11 dziewczynek oraz za posiadanie w telefonie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na wniosek obrońcy Adama U. 26 lutego odbyła się rozprawa apelacyjna. Sąd również wyłączył jej jawność, więc nie wiemy, jakie argumenty przemawiające za obniżeniem wyroku dla mężczyzny miała obrona.

Sąd Okręgowy w Elblągu podtrzymał wyrok pierwszej instancji - Adam U. ma trafić do więzienia na osiem lat. Oskarżonego nie było na publikacji wyroku, przebywa w areszcie tymczasowym. Wyrok jest prawomocny.

