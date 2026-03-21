Dawno temu w Elblągu… żebrak ukradł garnitur

- Szczególną uwagę zwracamy na niedzielne przedstawienie w teatrze miejskim na rzecz elbląskiego przedszkola. Autorkami dramatycznych żartów, które zostaną zaprezentowane podczas przedstawienia, są dwie Elblążanki. Prolog został napisany przez pannę Marie Glöde. Solo na skrzypcach wykona młody student Walter Meusch z Królewca (niem. Koenigsberg), znany naszej publiczności dzięki swoim znakomitym występom podczas wieczorów rozrywkowych - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Wiele hałasu o hałas

Hałas dochodzący z kręgielni jest często postrzegany jako uciążliwy przez mieszkańców naszego miasta, więc z pewnością z radością przyjmą oni wiadomość, że sukcesem zakończyła się próba stworzenia bezgłośnych kręgielni. Związek kręglarski w Hanowerze od lat borykał się z problemami w swojej siedzibie z powodu skarg kierowanych do policji przez niektórych sąsiadów, którzy narzekali na zbyt głośną działalność kręgielni. Po tym, jak różne próby wyeliminowania uciążliwości nie przyniosły pożądanego skutku, na torach do gry w kręgle zainstalowano niedawno urządzenie, które, miejmy nadzieję, zapewni wszystkim upragniony spokój. Rozwiązanie to polega na pokryciu kul 7-milimetrową warstwą miękkiej gumy, dzięki czemu kulki ślizgają się po torze i wpadają w kręgle bezgłośnie. Aby jeszcze bardziej zminimalizować hałas powodowany przez kręgle podczas upadku, wprowadzono również innowację polegającą na umieszczeniu na ich górnym i dolnym końcu wystającego o kilka centymetrów pierścienia z miękkiej gumy, o który uderzają podczas upadku. W ten sposób na torach słychać tylko bardzo cichy szum, a na zewnątrz praktycznie nic. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ta zmiana nie ma wpływu na wyniki hamowania kul (AZ, środa, 11.03.1903 r.).

Kradzieże w naszym mieście

Liczne kradzieże w naszych domostwach, które ostatnio miały miejsce, skłoniły policję do zwrócenia szczególnej uwagi na pewne osoby. Okazało się to skuteczne, ponieważ robotnik Adolph Schulz z ulicy Spieringstraße, znany jako notoryczny żebrak, został zidentyfikowany jako osoba, która kilka dni temu ukradła ze sklepu przy ulicy Mostowej (niem. Brückstraße) nowy garnitur i zastawiła go w miejskim lombardzie. Ponadto znaleziono przy nim budzik, który ukradł z mieszkania księgowego zamieszkałego przy ulicy Krótkiej (niem.Jacobstraße). Oskarżono go również o kilka innych kradzieży lamp, termometrów, ubrań itp. S. został wczoraj zatrzymany (AZ, środa, 11.03.1903 r.).

Chciała sobie przywłaszczyć cztery pary butów

Dużą nieostrożnością wykazała się żona robotnika R., zamieszkała przy ulicy Przy rzece Elbląg (niem. Am Elbing). W poniedziałek rano pojawiła się ona w sklepie obuwniczym pani Ewy R. przy ulicy Rybackiej (niem. Fischerstraße) i poprosiła o zakup pary butów. Okazało się, że wybór jest trudny i poprosiła o możliwość zabrania czterech par butów do obejrzenia. Buty zostały jej przekazane pod warunkiem, że natychmiast zwróci te, których nie wybierze. Gdy jednak tak się nie stało, pani R. udała się do S. i zażądała zwrotu butów, a ta zaprzeczyła, jakoby w ogóle zabrała buty od R. Gdy na odchodnym pani R. zagroziła, że zgłosi sprawę na policję, S. zmieniła zdanie, szybko spakowała cztery pary butów i odesłała je R. za pośrednictwem nieznanego chłopca (AZ, czwartek, 12.03.1903 r.).

O zgubnych skutkach nadużywania alkoholu w Resursie Mieszczańskiej

Jak wynika z ogłoszeń, Stowarzyszenie Przeciwko Nadużywaniu Napojów Alkoholowych organizuje w niedzielę 15 marca wieczór wykładowy w Resursie Mieszczańskiej. Pastor Scheffen z Gdańska (niem. Danzig) wygłosi wykład na temat: „Alkohol, wielki wróg państwa i rodziny”. Wykładowca, pełniący funkcję kapelana Stowarzyszenia Prowincjonalnego Misji Wewnętrznej, posiada bogate doświadczenie, zwłaszcza w kwestii tematu alkoholu. Wstęp na wykład, który rozpocznie się o godz. 20.30, jest otwarty dla wszystkich, a opłata za wstęp wynosi tylko 10 fenigów (AZ, sobota, 14.03.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.