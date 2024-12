Dekada z EUH-E (70 lat akademickiego Elbląga, odc. 8)

W ostatnich tygodniach, z okazji 70-lecia szkolnictwa wyższego w Elblągu, prezentowaliśmy na naszych łamach artykuł Henryka Miłosza "Szkolnictwo wyższe w Elblągu w latach 1954-2005" z Rocznika Elbląskiego. Teraz wybiegamy nieco dalej i w tym odcinku bierzemy na tapet dekadę działania EUH-E.

W tym materiale zasadniczo opieramy się na kalendarium Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej przygotowanym przez Agatę Moczybrodę. Tekst poniżej stanowi wybór najciekawszych informacji o EUH-E z tych przygotowanych przez autorkę, po lekkim przeredagowaniu, bez większej ingerencji w treść. Za pomoc w przygotowaniu tej publikacji dziękujemy również Monice Kowalskiej-Rutynie z AMiSNS. W tym odcinku zaczniemy od jednego wpisu z 2004 roku i sprawdzimy, co się będzie działo w kolejnej dekadzie istnienia uczelni.

2004

17 grudnia 2004 – „50-lecie szkolnictwa wyższego w Elblągu” - z tej okazji Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zorganizowały konferencję popularno-naukową na temat: "Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś" (...) Dyplomy ukończenia studiów odebrało 491 absolwentów.

2005

15 stycznia 2005 funkcję prorektora ds. kształcenia objął prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. 24 marca w uczelni utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu, prof. zw. dr n. med. Czesław Kłyszejko otrzymał nominację na dziekana, prodziekanem został dr Jacek Perliński. 22 kwietnia pod patronatem rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, prof. dr Zdzisława Dubielli, odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie”. Konferencja finansowana była przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej z programu PHARE 2003. 6 czerwca miała miejsce inauguracja studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo. Studia pomostowe z tego zakresu w roku 2005 rozpoczęły 42 osoby. 1 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2005/06. Łączna liczba studentów – 3478 oraz 320 słuchaczy studiów podyplomowych. Dziekan Wydziału Pedagogiki dr hab. Mieczysław Plopa uzyskał tytuł profesora (tzw. belwederskiego). 26 października odbierał od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

2006

10 lutego 2006 na funkcję rektora EUH-E została powołana dr Magdalena Dubiella–Polakowska. 18 lutego odbyły się pierwsze w historii Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej obrony prac magisterskich na kierunku pedagogika. W tym dniu do egzaminu dyplomowego przystąpiło 18 osób, wszyscy zdali go pomyślnie. Jako pierwsza tytuł zawodowy magistra uzyskała Małgorzata Czerny.

29 marca na funkcję prorektora ds. kształcenia został powołany dr Zdzisław Dubiella. 7 kwietnia odbyło się pierwsze w historii uczelni rozdanie dyplomów ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Dyplom otrzymały 64 osoby. 26 kwietnia powołano dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, został nim prof. dr hab. Jan Włodzimierz Talar.

8 czerwca decyzją MNiSW uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. W lipcu 2006 uczelnia uruchomiła punkt rekrutacyjny w Tczewie, wtedy również wręczono pierwsze dyplomy studentom kończącym kierunek pielęgniarstwo, otrzymały je 32 osoby.

30 września powołano na Wydziale Pedagogiki katedry: Katedrę Podstaw Nauk Pedagogicznych (kierownik prof.dr hab. Józef Pielka), Katedrę Dydaktyki i Diagnostyki Edukacyjnej (kierownik prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko), Katedrę Psychologii (kierownik prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa).

2 października 2006 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego połączona z obchodami 5-lecia EUH-E. Łączna liczba studentów – 3878, na studiach podyplomowych - 335 osób. Wydział Pedagogiki EUH-E zajął w tym roku 2. miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu wyższych uczelni 2006 organizowanym przez tygodnik „Polityka”.

2007

2 lutego 2007 uczelnia uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne. 1 marca powołano na Wydziale Nauk o Zdrowiu katedr: Katedry Podstawowych Nauk Medycznych, Katedry Pielęgniarstwa, Katedry Fizjoterapii. 2 marca w strukturze Wydziału Administracji wydzielono 4 katedry: Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego, Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Katedry Prawa Gospodarczego, Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. 8 czerwca odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Rozwój małego dziecka”. Była to pierwsza ogólnopolską konferencją organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu. Adresowana była głównie do pielęgniarek i położnych, ale mogli w niej uczestniczyć również lekarze i fizjoterapeuci. 19 czerwca na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego EUH-E uzyskało zgodę na kształcenie w cyklu studiów I stopnia na kierunku pedagogika w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym EUH-E w Tczewie. 29 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007/08. Łączna liczba studentów – 4212, na studiach podyplomowych – 330. 16 października 2007 decyzją MNiSW uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 13 grudnia podpisano umowę o współpracę z Bałtyckim Instytutem Ekonomii i Finansów w Kaliningradzie. W 2007 studia na pierwszym roku rozpoczęło łącznie ponad 1200 osób.

2008

Chór Cantata otrzymał brązowy i srebrny medal na XXXVI Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Ołomuńcu. 1 października 2008 dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru Cantata EUH-E została Marta Drózda. Na stanowisko kierownika Katedry Podstaw Nauk Pedagogicznych powołano prof. dr hab. Astrid Męczkowską-Christiansen. 4 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego. Łączna liczba studentów 4215, 310 osób kontynuowało naukę na studiach podyplomowych. 12 grudnia uczelnia podpisała pierwszą umowę o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z bezpłatnych studiów skorzystało 100 pielęgniarek. W 2008 roku według rankingu Newsweek Polska, EUH-E w kategorii najlepsza uczelnia ekonomiczna województwa warmińsko-mazurskiego, zajęła I miejsce.

2009

W lutym 2009 r. otwarto Zakład Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E. Zakład był nowoczesną bazą dydaktyczną dla studentów, ale też dla mieszkańców Elbląga wymagających rehabilitacji. 25 czerwca decyzją MNiSW Wydział Administracji EUH-E otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia. 1 lipca stanowisko dziekana Wydziału Pedagogiki objęła dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen. 23 lipca na dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych został powołany dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E, prodziekanem została dr Izabela Seredocha. 7 września utworzono Wydział Administracji i Ekonomii. Funkcję dziekana objął prof.zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, prodziekani to: dr Izabela Seredocha i dr Henryk Gawroński. 2 października powołano na Wydziale Pedagogiki Katedry Psychologii i Filozofii, kierownikiem został prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa. 3 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Łączna liczba studentów – 4125, 335 osób kontynuowało naukę na studiach podyplomowych. 11 listopada podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem w Buckingham.

2010

1 kwietnia 2010 utworzono Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E, dyrektorem studium została dr Marzena Sobczak. 5 maja 2010 powołano Komisji Bioetycznej EUH-E. 7 czerwca EUH-E zajęła drugie miejsce wśród najlepszych uczelni niepublicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Ranking szkół wyższych 2010 został przeprowadzony przez magazyn edukacyjny "Perspektywy". 22 września decyzją MNiSW Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku zdrowie publiczne na poziomie studiów I stopnia. 2 października inauguracja roku akademickiego połączona z otwarciem nowego obiektu dydaktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E. Do dyspozycji studentów oddanych zostało 5 auli w pełni wyposażonych w sprzęt audiowizualny, 1 sala seminaryjna oraz 3 laboratoria zaopatrzone w najnowocześniejszy osprzęt medyczno-komputerowy. Łączna liczba studentów 3500, 350 osób kontynuuje naukę na studiach podyplomowych. 29 października EUH-E podpisało z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego. Projekt „e Uczelnia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej w Elblągu" otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ok. 800 tys. zł. 17 listopada podpisano umowy o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z bezpłatnych studiów skorzystało 100 pielęgniarek.

2011

4-7 marca w EUH-E odbyły się egzaminy dyplomowe pielęgniarek, które ukończyły tak zwane studia pomostowe. 1 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i certyfikatów ukończenia studiów pomostowych dla pielęgniarek. We wrześniu 2011 Patrycja Grześkowiak, studentka fizjoterapii EUH-E jako reprezentantka Kadry Narodowej Polski brała udział w Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan w Chicago. Elblążanka wywalczyła srebrny medal w kumite drużynowym wraz z Martą Dąbrowską, Kamilą Wardą oraz Justyną Paczkowską, przegrywając jedynie z reprezentacją Anglii. Patrycja Grześkowiak bardzo dobrze wystartowała również w kategorii indywidualnej, zdobywając 5.miejsce. W kolejnym roku akademickim studia na pierwszym roku rozpoczęło ponad 1000 osób, ok. 300 słuchaczy kształci się na studiach podyplomowych. 1 października – na stanowisko kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej powołano dr hab. Zbigniewa Korsaka, kierownikiem Katedry Podstaw Nauk Pedagogicznych została dr hab. Jolanta Kruk. 15 listopada funkcję prodziekana na Wydziale Pedagogiki objęła dr Izabela Seredoch. W grudniu 2011 r. ruszył nabór uczniów do nowo powstałego w Elblągu Zespołu Szkół Akademickich skupiającego Szkołę Podstawowa, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące. Organem założycielskim była Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.

2012

1 września 2012 r. - na funkcję rektora EUH-E powołany został dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E, na prezydenta EUH-E prof. dr Magdalena Dubiella-Polakowska. 29 września 2012 - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna powitała nowy rok akademicki 2012/2013. Wykład inauguracyjny „Polskie mówienie publiczne” wygłosił wóczas prof. dr hab. Jerzy Bralczyk. Łączna liczba studentów ponad 3000 osób (I rok 800 osób). 1 grudnia 2012 – na Wydziale Administracji i Ekonomii powołano Katedrę Nauk Administracyjnych, jej kierownikiem został dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. EUH-E utworzono też Katedrę Zarządzania - kierownik dr hab. Krzysztof Grzelec, prof. EUH-E.

2013

28 maja 2013 - ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej". Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ponownie znalazła się wśród najlepszych uczelni w Polsce. W kategorii niepublicznych uczelni magisterskich EUH-E zajęła 1 miejsce w województwie.1 czerwca 2013 – na stanowisko dyrektora Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych powołano mgr Zytę Kemską.1 lipca 2013 – powołano prodziekana Wydziału Pedagogiki dr Henryka Horbaczewskiego, prodziekana Wydziału Administracji i Ekonomii dr Izabelę Seredochę. 18 września 2013 - w Urzędzie Miejskim podpisane zostało porozumienie pomiędzy EUH-E a miastem i Elbląskim Parkiem Technologicznym. Jak mówią jego sygnatariusze, porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał naukowy elbląskiej uczelni i potencjał badawczego EPT. 28 września 2013 - odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Całość uroczystości uświetnił występ chóru Cantata, który od dziesięciu lat działa pod patronatem uczelni. Łączna liczba studentów – ok. 2900 osób1 października 2013 – został utworzony Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Powstał z połączenia Wydziału Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Pedagogiki. Funkcję dziekana objął prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, funkcje prodziekanów: dr Izabela Seredocha i dr Henryk Horbaczewski. Utworzono Katedry: Spraw Publicznych, Prawa Konstytucyjnego, Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Zarządzania, Podstaw Nauk Pedagogicznych, Dydaktyki i Diagnostyki Edukacyjnej, Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz Psychologii i Filozofii. W roku akademickim 2013/14 podpisano umowy o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z bezpłatnych studiów skorzystało 100 pielęgniarek.

2014

1 stycznia 2014 – powołano prorektora ds. nauki i kształcenia prof. zw. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego

7 stycznia 2014 - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna znalazła się w gronie dziesięciu laureatów Nagrody Prezydenta Elbląga. Tradycyjnie nagrody zostały wręczone podczas koncertu noworocznego, który odbył się w elbląskim teatrze.11 kwietnia 2014 – funkcję prodziekana pedagogiki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych objęła dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. 28 września 2014 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015.

