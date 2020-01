Elbląskie budowy z lat 70. na zdjęciach Czesława Misiuka

Można powiedzieć, że w latach 70. Elbląg był jednym wielkim placem budowy. Powstawały nowe osiedla, ulice, szkoły. Miasto, które stało się stolicą województwa, w szybkim tempie się rozrastało. Poznajecie miejsca ze zdjęć?

Co tydzień na portel.pl przedstawiamy kolejne tematycznie podzielone zdjęcia, jakie od drugiej połowy lat 60. wykonywał w Elblągu znany fotograf Czesław Misiuk (1937-2001). Dzisiaj czas na pierwsze zdjęcia z elbląskich budów z lat 70. Znajdziecie tutaj m.in. fotki z przebudowy kościoła Bożego Ciała na potrzeby domu kultury Pegaz, przebudowy ul. 12 Lutego, budowy pierwszych elbląskich wieżowców czy filii Politechniki Gdańskiej przy al. Grunwaldzkiej (dzisiejszej PWSZ). Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie okazją do wspomnień, opowieści szczególnie skierowanych do młodszych elblążan, "jak kto kiedyś było".

