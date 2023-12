Hefajstos i Afrodyta z Malborskiej 13 (Co można wyczytać z fasad elbląskich budynków, odc. 2)

Są w Elblągu przedwojenne gmachy, których fasady ozdobione są dekoracjami z przekazem alegorycznym. Można z nich próbować odczytywać symboliczne treści. Niedawno Daniel Lewandowski i Karol Wyszyński przedstawili swoją interpretację dekoracji naściennych z fasady elbląskiego Sądu Okręgowego. W niniejszym artykule podjęli się rozszyfrować symbolikę płaskorzeźb z fasady kamienicy przy ul. Malborskiej 13. Nie wiemy nic bliższego o jej właścicielach i mieszkańcach. Zdobiąca jednak ten budynek dekoracja zdaje się wiele o nich mówić…

Mieszczańska, eklektyczna w stylu, kamienica przy ul. Malborskiej 13 pochodzi z przełomu XIX i XX w. Pierwotnie była dwupiętrowa, o czym świadczy wydatny gzyms nad oknami drugiego piętra. Po wojnie nadbudowano trzecie piętro, które niestety mocno kontrastuje z fasadą pierwszej i drugiej kondygnacji. Ta zaś jest pokryta żółtą cegłą licową oraz – co najbardziej nas interesuje - świetnie zachowaną, bogatą ornamentyką płaskorzeźbioną.

Parterowa część tej fasady jest niestety mocno zeszpecona, a dodatkowo okaleczona zakratowaną witryną. Nie koncentrujmy się jednak na tych częściach, które najwyraźniej nie wyszły najlepiej mistrzom budowlanym. Wczytajmy się za to w rzeźbienia naścienne i postarajmy się odgadnąć ich symbolikę. Poniższe ilustracje są swobodną interpretacją tych dekoracji. Autorzy zapraszają do przedstawiania swoich alternatywnych wykładni, wysyłając podobne w formie ilustracje na adres redakcja@portel.pl. Poczucie humoru – mile widziane. Alternatywna opowieść, którą autorzy uznają za najciekawszą – oprócz tego, że zostanie opublikowana - to otrzyma jeszcze nagrodę w postaci karty podarunkowej.

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Karola Wyszyńskiego. Opracowanie ilustracji Daniel Lewandowski.

Ciąg dalszy nastąpi.