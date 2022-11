Kościuszki i katedra (Elbląskie Archiwum Foto)

Kolejną porcję zdjęć do Elbląskiego Archiwum Foto przesłały nam nasze Czytelniczki. Zapraszamy do oglądania, komentowania, dzielenia się wspomnieniami i swoimi zdjęciami Elbląga i elblążan sprzed lat.

Najpierw przenosimy się na ul. Kościuszki 67. Jak podaje Grażyna Jaskuła, która przesłała nam dwa kolejne zdjęcia, zostały one wykonane na początku lat 50'. O tej ulicy można przeczytać więcej na portEl.pl w cyklu Historia elbląskich ulic:

"Ulica Tadeusza Kościuszki przebiega od skrzyżowania z ul. Bema aż do ul. Królewieckiej. Gdy powstała, jeszcze przed 1830 r., nosiła nazwę Wozowa (Fuhrstrasse), przed 1924 r. zmienioną ją na Wittenfeldelsrasse (Witoszewska), by nawiązywała do istniejącego wówczas w okolicy majątku ziemskiego. W 1913 r. tereny te włączono w granice miasta. Tadeusz Kościuszko został patronem ulicy po 1945 r. Ulica w większości przebiega wśród zabudowań pochodzących sprzed 1945 r., miejscami pojawia się nowsza zabudowa, m.in. wieżowce" - pisał w tym cyklu Karol Wyszyński, przewodnik PTTK.

Trzecie zdjęcie z dzisiejszego zestawu otrzymaliśmy od Mirosławy Wolskiej. Wokół katedry trochę się pozmieniało, prawda?

Zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

