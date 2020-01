Lata 70. w elbląskiej edukacji na zdjęciach Czesława Misiuka (część 2)

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z elbląskich szkół z lat 70. Ich autorem jest Czesław Misiuk, jeden z najbardziej znanych elbląskich fotografów, którego syn - Tomasz (również fotograf) udostępnia bogate archiwum poprzez publikacje w portEl.pl Zobacz zdjęcia.

Co tydzień na portel.pl przedstawiamy kolejne tematycznie podzielone zdjęcia, jakie od drugiej połowy lat 60. wykonywał w Elblągu znany fotograf Czesław Misiuk (1937-2001). Dzisiaj czas na drugą część zdjęć z elbląskiej edukacji lat 70. Znajdziecie tu m.in. zdjęcia z rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, zajęć w przedszkolu, lekcji wuefu czy egzaminów maturalnych. Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie okazją do wspomnień, opowieści szczególnie skierowanych do młodszych elblążan, "jak kto kiedyś było". Być może ktoś rozpozna siebie lub znajomych, uwiecznionych w kadrze?

Wszystkich - którzy by chcieli uzyskać odbitki lub większe formaty publikowanych w portEl.pl zdjęć - Tomasz Misiuk zaprasza do kontaktu mailowego pod adresem fotografista18@gmail.com

Kolejna porcja edukacyjnych fotek za tydzień. Tym razem będzie dotyczyć elbląskich budów.