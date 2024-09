Liczba opuszczeń i spóźnień zmniejszyła się o 75 proc. (Głos z przeszłości, odc. 162)

- Przeprowadzenie remontów w warsztatach tramwajowych natrafia na znaczne trudności ze względu na stary i zdekompletowany sprzęt oraz niedostateczną liczbę fachowców. Brak zawodowych nawijaczy transformatorów, uzupełniono drogą szkolenia nowych kadr w toku pracy - pisała prasa w 1950 r.

Jak co tydzień sprawdzamy, co o Elblągu pisała prasa ponad 70 lat temu. Dziś m. in. o komunikacji miejskiej czy walce o dyscyplinie pracy.

Komunikacja tramwajowa w Elblągu jest coraz lepsza

"Dotychczasowe niedociągnięcia w komunikacji tramwajowej w Elblągu były powodem słusznych narzekań mieszkańców miasta i także znacznego deficytu przedsiębiorstwa. Powoli jednak w pracy tramwajów następuje zmiana na lepsze, co pozwala mieć nadzieję, że większość braków zostanie zlikwidowana jeszcze w roku bieżącym. Przede wszystkim zwrócono uwagę na stan techniczny urządzeń. M. in. dokonano remontu podstacji prostowniczej i wymieniono drut jezdny na linii numer 2. Przedmiotem jednak szczególnej troski załogi warsztatów była poprawa stanu kursujących wozów tramwajowych.

Wysiłki w tym kierunku zostały uwieńczone pomyślnym rezultatem. Liczba zjazdów, która w styczniu br. wynosiła 63, spadła do 27 zjazdów w czerwcu.

Przeprowadzenie remontów w warsztatach tramwajowych natrafia na znaczne trudności ze względu na stary i zdekompletowany sprzęt oraz niedostateczną liczbę fachowców. Brak zawodowych nawijaczy transformatorów, uzupełniono drogą szkolenia nowych kadr w toku pracy. W ten sam sposób zapobiegano również brakowi fachowców w innych działach.

Tramwajarze elbląscy, którzy położyli dla uruchomienia i usprawnienia komunikacji miejskiej duże zasługi, napotykają jednak w swej pracy na trudności z powodu braku opracowanych norm. Zostały one wprowadzone dopiero ostatnio. Ułatwi to załodze rozwinięcie współzawodnictwa, a przez to usprawni całokształt komunikacji miejskiej".

Walka o dyscyplinę pracy w Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych

"Po wejściu w życie ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy w Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych znacznie zmniejszyła się liczba opuszczonych dni pracy i spóźnień. W porównaniu z okresem poprzednim liczba. W porównaniu z okresem poprzednim liczba opuszczeń i spóźnień zmniejszyła się o 75 proc. Część jednak pracowników nie docenia jeszcze należycie znaczenia dyscypliny pracy i dlatego wobec nich stosowane są odpowiednie kary. Dotychczas ukarano potrąceniem pewnych kwot z uposażenia: Mieczysława B., Franciszka D., Janusza L., Zuzannę L., Wiktora S., Bronisława K. i innych. Nagany pisemne z ostrzeżeniem otrzymali: Henryk R., Bronisław K. i Waleria S".

17 kandydatów do technikum oczekuje na rozpatrzenie wniosków

"Wydział kadr Zakładów Mechanicznych wybrał spośród wyróżniających się w pracy zawodowej i społecznej robotników 17 kandydatów do Technikum w Bytomiu. Wszystkie formalności zostały załatwione w terminie. Mimo że egzaminy wstępne dla kandydatów do Technikum już się odbyły, dyrekcja gliwicka nie rozpatrzyła jednak dotychczasowych wniosków Zakładów Mechanicznych".

Dyżury aptek

"Apteka Mariańska, ul. Królewiecka od godz. 19 do 9".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 203, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.