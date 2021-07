„Łobuzerskie elementy niszczyły instalacje oświetleniowe” (Głos z przeszłości, odc. 1)

Na portEl.pl rozpoczynamy nowy cykl, w którym na wyrywki sprawdzamy, jakie informacje o Elblągu mogliśmy dawniej znaleźć w powojennej prasie. Na warsztat bierzemy "Głos Wybrzeża", a startujemy w roku 1950. Co o mieście pisała ówczesna prasa?

Nasz cotygodniowy przegląd prasy sprzed paru dekad zaczynamy – na przekór trwającym obecnie upałom – od zimowych wiadomości z 1950. Co na początek? Najwięcej uwagi poświęcimy szalejącemu wandalizmowi na ulicach miasta. To oczywiście nie wszystko, bo dowiemy się co nieco także o problemach z zakupem biletów kolejowych czy darmowych występach artystycznych dla przodowników pracy. Zapraszamy na podróż w czasie...

Nie wolno tolerować niszczenia lamp ulicznych

"Przy odbudowie planowej sieci oświetlenia miasta, jaką rozpoczęto przed przeszło 2 laty, przede wszystkim zainstalowano oświetlenie gazowe na ulicach, które posiadały odpowiednie przewody, wymagające niezwłocznego remontu. Ul. 1 maja, Plac Słowiański i dolny odcinek ul. Królewieckiej zostały oświetlone najwcześniej. Prace zostały wykonane dużym wysiłkiem Gazowni Miejskiej. Ulice te były przez pewien czas dobrze oświetlone. Ale z biegiem czasu ilość punktów świetlnych zaczęła się zmniejszać. Łobuzerskie elementy niszczyły instalacje oświetleniowe, tłukąc klosze, o które było i jest bardzo trudno na naszym rynku. Skierowany przed rokiem apel do społeczeństwa o opiekę nad urządzeniami oświetleniowymi i o walkę ze szkodnictwem nie odniósł rezultatu, skoro na ulicach ilość punktów świetlnych spadła do minimum. Winę ponosi tu zarówno młodzież, która za przedmiot swych zabaw wybrała latarnie, jak i starsi, którzy tolerowali wypadki niszczenia lamp.

Trudno określić, kiedy ponownie rozbłysną światłem uszkodzone latarnie. Zarząd Miejski, który zwraca dużą uwagę na oświetlenie ulic, czyni starania o zakup kloszów i urządzeń samoczynnych do latarni, ale jest uzależniony od terminów dostawy. Niewątpliwie w niedługim czasie sieć oświetlenia gazowego ulic zostanie uzupełniona. Wówczas obowiązek troski o sprawne jej funkcjonowanie spadnie ponownie na całe społeczeństwo. Opieka nad tym wspólnym dobrem musi być udziałem wszystkich" (Głos Wybrzeża nr 6, 1950 r.).

Usprawnić sprzedaż kolejowych biletów miesięcznych

„Pracownicy, zatrudnieni na trasie Elbląg-Braniewo, a zamieszkujący w Elblągu, zmuszeni są nabywać bilety miesięczne w kasie kolejowej, na dworcu Elbląg – Miasto. W dniu 3 stycznia kilkunastu pracowników, powracających wieczornym pociągiem, przychodzącym z Braniewa o godz. 18,45 udało się na stację celem zakupienia biletów. Kasę zastali zamkniętą. Poszukiwania kasjera nie odniosły skutku. Kasa powinna być czynna również wieczorem, by powracający z pracy mieli możność zakupić bilety miesięczne” (GW nr 6, 1950 r.).

Znana lekkoatletka Elbląga w kadrze narodowej

„Znana elbląska lekkoatletka młodzieżowa Aleksandra Tomaszewska, która zajęła VI miejsce w skali ogólnokrajowej w rzucie dyskiem i kulą, została zaliczona do kadry reprezentacyjnej i wyjechała na obóz kondycyjny do Zakopanego” (GW nr 6, 1950 r.).

Zostanie otwarta ślizgawka miejska

„Z chwilą ustalenia się mrozów, na terenie Miejskich Basenów Kąpielowych zostanie otwarta ślizgawka miejska. Ślizgawka będzie oświetlona i otrzyma prawdopodobnie instalację megafonową” (GW nr 6, 1950 r.).

Bezpłatne przedstawienie dla przodowników pracy

„Zespół artystyczny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Elblągu odegra w dniu 6 bm. o godz. 20,15 w kinie „Mars” komedię Rapackiego „Ja tu rządzę”.

100 przodowników pracy zgłoszonych przez rady zakładowe oraz 50 aktywistów instytucji społecznych otrzyma bezpłatne bilety wstępu” (GW nr 6, 1950 r.).

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.