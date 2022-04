„Na ogłoszony alarm pospieszyli z pomocą robotnicy” (Głos z przeszłości, odc. 37)

- Nieestetyczny wygląd wnętrza lokalu nie tylko nie zachęca, ale wręcz zniechęca do spożycia w nim posiłku – pisała prasa w 1950 r. o barze mlecznym przy ul. Królewieckiej...

Dziś w Głosie z przeszłości mamy duże zróżnicowanie tematów. Będzie więc o brudnym barze mlecznym, wznowienie działania oddziału rentgenologicznego w szpitalu, posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej... Odwiedzimy też Nowakowo i Tolkmicko.

Zatroszczyć się o czystość w barze mlecznym przy ul. Królewieckiej

„Bardzo dużo do życzenia pod względem czystości pozostawia bar mleczny okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Elblągu, mieszczący się przy ul. Królewieckiej. Ściany baru są do połowy sczerniałe od wilgoci, a tynk jest w wielu miejscach poodbijany. W rogu stoją dwa nieczynne piece żelazne, zakurzone i okopcone, na podłodze zaś walają się śmiecie. Nieestetyczny wygląd wnętrza lokalu nie tylko nie zachęca, ale wręcz zniechęca do spożycia w nim posiłku. Dlatego też kierownictwo lokalu i zarząd okr. mleczarni społdzielczej powinny jak najprędzej zająć się barem przy ul. Królewieckiej”.

Wznowienie czynności oddziału rentgenologicznego

„Po przerwie, spowodowanej remontem pomieszczeń, oddział rentgenologiczny Szpitala Miejskiego został obecnie otwarty. Po otwarciu oddziału obsługa pacjentów będzie znacznie usprawnienia”.

Szkoła TPD na odbudowę Warszawy

„Szkolne koło odbudowy Warszawy przy szkole TPD przeznaczyło dochód z całej imprezy urządzonej pod kierownictwem opiekunki koła tow. Sokirkowej, w sumie 1355 zł na fundusz odbudowy stolicy”.

Prom w Nowakowie otrzymuje światło

„Nowoczesny prom w Nowakowie, zbudowany przez Powiatowy Zarząd Drogowy nie miał dotychczas oświetlenia elektrycznego, co utrudniało jego pracę. Celem usunięcia tego braku w najbliższych dniach prom otrzyma pełne oświetlenia”.

Posiedzenie MRN

„W dniu 28 bm. o godz. 13 odbędzie się w sali obrad MRN plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Na porządu obrad znajdą się m.in. następujące sprawy: sprawozdanie z działalności MRN w 1949 r., sprawozdanie prezydenta miasta z działalności gospodarczej Zarządu Miejskiego za okres 3-letni oraz sprawozdanie z działalności komitetu do walki z analfabetyzmem”.

Robotnicy Tolkmicka uchronili od uszkodzenia linię kolejową

„W dniu 23 bm. północy wiatr zaczął spychać lody z Zalewu i nanosić je na tor linii kolejowej. Powstało poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia torów i wdarcia się wody, co zahamowałoby komunikację. Na ogłoszony alarm pospieszyli z pomocą robotnicy i pracownicy fabryk przetworów owocowych, któzy zażegnali niebezpieczeństwo.

Na tle tego wypadku należy podkreślić, że ochotnicza straż pożarna w Tolkmicku nie wykazała należnego przygotowania do akcji ratowniczej. Straż nie posiada nawet sygnału alarmowego”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 59, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.