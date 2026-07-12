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"Odbudowa basenu powinna być przeprowadzona" (Głos z przeszłości, odc. 256)

 Elbląg, Głos Wybrzeża nr 290, 1950 r.
Głos Wybrzeża nr 290, 1950 r.

- Brak własnego lokalu świetlicowego utrudnia prowadzenie akcji oświatowo-kulturalnej i szkolenie załogi - pisała prasa o zakładach tramwajowych w Elblągu w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to podróż w czasie z Głosem z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto?

 

Nie dopuścić do zniszczenia krytego basenu kąpielowego

"Przy ul. Czerwonego Krzyża w Elblągu znajdują się: nowoczesny kryty basen kąpielowy oraz zakład kąpieli parowych, nadające się do odbudowy. Z braku konserwacji grozi im całkowite zniszczenie. Basen kryty mógłby po odbudowie stać się dużym ośrodkiem szkoleniowym sportu wodnego i umożliwiłby treningi pływackie wielotysięcznej rzeczy młodzieży szkolnej i robotniczej w ciągu całego roku.

Odbudowa basenu powinna być przeprowadzona już w przyszłym roku".

 

Pracownicy tramwajów czekają na własną świetlicę

"Jedną z bolączek załogi tramwajów miejskich w Elblągu jest brak własnej świetlicy. Przydzielony początkowo na ten cel przez MRN budynek przy ul. 3 Maja okazał się bardzo nieodpowiedni.

Brak własnego lokalu świetlicowego utrudnia prowadzenie akcji oświatowo-kulturalnej i szkolenie załogi.

Wyjściem z tej sytuacji byłoby, jak donosi korespondent Z. Wodecki, odremontowanie budynku przyległego do remizy tramwajowej przy ul. 3 Maja 95. Po przeprowadzeniu przeróbek w budynku tym można byłoby z powodzeniem urządzić świetlicę".

 

Wzorowe przedszkole

"Wzorowym przedszkolem w Elblągu jest placówka Nr 3 przy ul. Stalina. Dzieci korzystające z tego przedszkola znajdują się pod dobrą opieką wychowawczą, uczą się porządku i czystości. Przy przedszkolu jest czynny hotelik dziecięcy, w którym pozostawiają swoje dzieci rodzice wyjeżdżający poza miasto".

 

Ogłoszenia drobne

"Unieważniam zgubioną legitymację wydaną przez Zakłady Mechaniczne Elbląga na nazwisko K. Jan".

 

Kina

„Kino Bałtyk – Maaret, film produkcji fińskiej

Kino Mars – Orzeł Kaukazu, film produkcji radzieckiej”

 

Źródło: Głos Wybrzeża nr 290, 1950 r.

 

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.


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