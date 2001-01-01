„Ostateczny termin donoszeń” (Głos z przeszłości, odc. 213)

- Obecnie Film Polski na specjalnym kursie obsługi kin wiejskich w Poznaniu uruchomi do końca br. 26 stałych kin wiejskich. W ramach planu 6-letniego przewiduje się stworzenie stałych kin wiejskich w każdej gminie województwa gdańskiego – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Coraz więcej stałych kin wiejskich

"Film Polski przystąpił w bieżącym roku do uruchomienia sieci stałych kin w gminach woj. gdańskiego. Dotychczas czynnych jest już 10 placówek kinowych. W pierwszych dniach października uruchomione zostaną dalsze stałe kina wiejskie w trzech powiatach. W powiecie elbląskim – gminie Próchnik, Pomorska Wieś, Gronowo i Zwierzno. W powiecie morskim: w Starzynie i Wierzchucinie oraz w powiecie tczewskim, w Małym, Wajlichnowych i Subkowych.

Obecnie Film Polski na specjalnym kursie obsługi kin wiejskich w Poznaniu uruchomi do końca br. 26 stałych kin wiejskich. W ramach planu 6-letniego przewiduje się stworzenie stałych kin wiejskich w każdej gminie województwa gdańskiego".

Dobre wyniki zbiórek ulicznych

"Sprawozdania z przebiegu kwest ulicznych w miastach powiatowych, nadsyłane obecnie do Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy Stolicy, wykazują dalszy wzrost ofiarności mieszkańców województwa gdańskiego na rzecz Warszawy.

Elbląg zebrał w czasie dwóch zbiórek ulicznych 95 800 złotych. Mieszkańcy Lęborka

Ofiarowali na odbudowę Warszawy podczas kwesty ulicznej w dniu 9 bm. 20 816 złotych".

Przedłużenie zapisów do pierwszych klas liceów technicznych

"Wobec pewnej ilości wolnych miejsc przyjmowani będą dodatkowo kandydaci do pierwszych klas Liceum Mechanicznego oraz Technikum Budowlanego. Ostateczny termin donoszeń mija w dniu 25 bm."

Dziś rejestrują się

"W dniu dzisiejszym, tj. 13 bm. W Rejonowej Komisji Poborowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 rejestrują się poborowi zamieszkali na terenie Elbląga, których nazwiska zaczynają się na litery J i Ka".

Zgubiono

"Zgubiono dokumenty wraz z portfelem, uczciwego znalazcę proszę o zwrot za wynagrodzeniem, M. Józef, Elbląg ul. płk. Dąbka".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 252, 1950 r.

