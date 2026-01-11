"Pierwszy tego rodzaju Zielnik Żuław" (Głos z przeszłości, odc. 229)

- W Zakładzie Doświadczalnym Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Fiszewie, kierownik działu roślinnego mgr inż. Antoni Parfianowicz opracowuje Zielnik Żuław - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Czym niegdyś żyło miasto i region?

W Zakładach Sprzętu Transportowego wybrano radę kobiecą

"W Zakładach Sprzętu Transportowego wybrano radę kobiecą w następującym składzie: ob. Stanisława Olszewska – przewodnicząca, ob. Gertruda Wojnas – sekretarz i ob. Zofia Kalinowska – członek rady".

Związek Bojowników na odbudowę Warszawy

"Przyłączając się do akcji zbiórki na odbudowę stolicy Związek Bojowników o Wolność i Demokrację przeznaczył cały dochód z zarządzonej ostatnio imprezy w sumie 65 tys. zł na SFOS. Równocześnie związek apeluje do wszystkich organizacji społecznych na terenie miasta o przeznaczenie całkowitego dochodu z imprez artystycznych i zabaw urządzanych w miesiącu dobudowy Warszawy na ten sam cel".

Zielnik Żuław

"W Zakładzie Doświadczalnym Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Fiszewie, kierownik działu roślinnego mgr inż. Antoni Parfianowicz opracowuje Zielnik Żuław.

Dotychczasowe rezultaty pracy są zadowalające. inż. Parfianowicz zebrał ok. 700 gatunków roślin łąkowych i pastwiskowych. Po dokładnym zbadaniu wszystkich gatunków roślin, rosnących na Żuławach i ich opisaniu, wydany zostanie pierwszy tego rodzaju Zielnik Żuław".

Bezpłatny koncert dla młodzieży szkolnej

"W dniu 23. bm. w sali Liceum Technicznego przy ul. Długiej odbędzie się koncert młodzieży elbląskich szkół technicznych. Na program koncertu złożą się występy orkiestry symfonicznej pod inspekcją ob. Płóciennika oraz dziecięcego zespołu baletowego pod kier. ob. Zembrzuskiej".

Zgubiono

"Zgubiono zaświadczenie rehabilitacji wydane Toruń na nazwisko Maria W., Teodora W. Elbląg ul. Kościelna".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 261, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.