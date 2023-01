Podróż w czasie z Fornalskiej na Zajchowskiego (Elbląskie Archiwum Foto)

Dziś w naszym Elbląskim Archiwum Foto dwa zdjęcia wykonane z tego samego miejsca przez dziadka i wnuka. Cały urok w tym, że fotografie dzieli pięć dekad...

- Około 1973 roku z okna przy ulicy Wojciecha Zajchowskiego, wtedy jeszcze Małgorzaty Fornalskiej, zrobiono zdjęcie przedstawiające wieżowce przy ulicy Nowowiejskiej, blok przy Starowiejskiej (wówczas Diaczenki) i budowany dopiero budynek szkoły podstawowej numer 12 - wskazuje Łukasz Budnik, który zechciał podzielić się z nami archiwalną fotką wykonaną przez dziadka i swoim współczesnym zdjęciem. - Drugie zdjęcie powstało 50 lat później i zostało zrobione z dokładnie tego samego miejsca, dzięki czemu udało się odtworzyć kadr. Jak zmienił się widok? Wieżowce i blok z pewnością nabrały kolorów (tak na zdjęciu, jak i w rzeczywistości), a przede wszystkim urosły drzewa, które dziś zajmują centralną część fotografii. Ile osób przewinęło się przez te 50 lat przez mieszkania w widocznych budynkach i jak wielu uczniów odbyło edukację w "dwunastce", trudno byłoby zliczyć... - stwierdza elblążanin.

Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

Zobacz też poprzedni odcinek Elbląskiego Archiwum Foto.