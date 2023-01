Zakupy o smaku lat 90. (Elbląskie Archiwum Foto)

W dzisiejszym odcinku Elbląskiego Archiwum Foto ruszamy w okolice ul. 3 Maja (a raczej dawnej Parkowej) w latach 90. Kto pamięta te pawilony handlowe?

- Od lizaków, przez buty, tekstylia, ubrania, sprzęt AGD, warzywa, po wyroby z Cepelii. Taka swoista Gildia Kupców Elbląskich, ale na wzór polski, a nie arabski, jak obecnie. Tutaj, idąc do kina „Syrena”, można było zaopatrzyć się np. w oranżadę i cukierki. Można było też niedaleko spocząć w pięknych, poniemieckich „pergolach” i spożyć napoje, obecnie oficjalnie uznawane za szkodliwe... - taki opis tego miejsca zachował się na łamach portElu. Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami z zakupów!

