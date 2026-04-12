„Postęp prac nie jest zadowalający” (Głos z przeszłości, odc. 242)

Powolne tempo robót komunikacyjnych w Elblągu - pisała prasa w 1950 roku.

Powolne tempo robót komunikacyjnych w Elblągu

„Jedną z ważniejszych inwestycji planu 6-letniego na terenie Elbląga jest rozbudowa komunikacji miejskiej, w szczególności komunikacji tramwajowej. Część robót w ramach zamierzonej inwestycji ma być wykonana jeszcze w br. kosztem 28 milionów złotych.

Przewidziano m. in. przedłużenie o 2 km linii tramwajowej na ul. Grunwaldzkiej, odbudowanie 2 wozów silnikowych i 5 wozów przyczepnych oraz przeprowadzenie robót uzupełniających przy podstacji prostowniczej.

Dotychczasowy postęp prac nie jest zadowalający. O ile remont wagonów i podstacji jest na ukończeniu (wykonano 90 proc. robót) o tyle budowa nowej linii tramwajowej budzi poważne zastrzeżenia. Rozpoczęta w dniu 1 czerwca b.r. roboty przerwano po 20 dniach i nie podjęto na nowo do dnia dzisiejszego. Powodem tej przerwy są względy techniczne. Okazało się bowiem, że przy opracowaniu projektów nie uwzględniono sieci elektrycznej, telefonicznej i kanalizacyjnej, stanowiących poważną przeszkodę w robotach ziemnych.

Ponieważ przedłużenie linii tramwajowej na ul. Grunwaldzkiej ma bardzo duże znaczenie dla usprawnienia komunikacji miejskiej, Prezydium MRN powinno bliżej zainteresować się rozpoczętymi robotami, szczególnie dlatego, że usuwanie kabli i rur kanalizacyjnych będących przyczyną przerwy w robotach postępuje bardzo powoli. Jeżeli roboty związane z przedłużeniem linii na ul. Grunwaldzkiej nie będą przyspieszone, zaplanowana na br. ważna dla miasta inwestycja może nie być wykonana”.

Ożywić działalność Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Tolkmicku

„W okresie podniesienia stanu wód na Zalewie Wiślanym i rzece Elblążce, najwięcej zagrożonym odcinkiem jest teren miasta i gminy Tolkmicko. Przeprowadzane obecnie prace nad budową wałów ochronnych przewidują ukończenie w bieżącym roku budowy wału o długości 1100 m. Dalsze prace wykonane zostaną w następnych latach.

Niedostateczne jeszcze zabezpieczenie przeciwpowodziowe rejonu Tolkmicka wymaga zorganizowania sprawnej pomocy w razie alarmu przeciwpowodziowego. Utworzony Miejski Komitet Przeciwpowodziowy przy MRN nie wykazał się dotychczas żadną działalnością. Brak jest opracowania planów działania na wypadek alarmu, nie ma także spisu osób wyznaczonych na odpowiednie funkcje w czasie akcji przeciwpowodziowej oraz wykazu i adresów członków samego komitetu.

Niedopuszczalny ten stan musi ulec szybko zmianie. Prace Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego należy ożywić. Urządzić należy składnicę materiałów i narzędzi, celem umożliwienia szybkiej ich dostawy na zagrożone miejsca. Wyznaczyć trzeba także społeczną służbę dla patrolowania wałów w czasie alarmu.

Przed Prezydium MRN w Tolkmicku stoi sprawa doboru odpowiednich ludzi do Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, którzy przystąpią do pracy ze zrozumieniem swoich obowiązków ochrony mienia społeczeństwa miasta i powiatu”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 267, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.