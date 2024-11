"Propagandowe zawody pływackie" (Głos z przeszłości, odc. 170)

- Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza w Elblągu coraz bardziej rozszerza swoją działalność – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Zapraszamy na kolejny Głos z przeszłości. Tym razem o mleku, braku przedszkola i zawodach sportowych.

Usprawnienie zaopatrzenia Elbląga w mleko

"Zaopatrzenie mieszkańców Elbląga w mleko staje się z dnia na dzień sprawniejsze. Ogółem na terenie miasta czynnych jest 30 punktów zaopatrzenia. Głównym dostawcą hurtowym jest Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza. Na jednego mieszkańca sprzedaje ona dziennie ok. 1/4 litra mleka. Niezależnie od tej sieci sprzedaży, wielu mieszkańców zaopatruje się w mleko bezpo średnio u hodowców. Na przedmieściach bowiem Elbląga hoduje się ok. 1000 krów, których właściciele dostarczają na sprzedaż przeciętnie ok. 20.000 litrów mleka dziennie.

Uzupełnieniem sieci zaopatrzenia są bary mleczne – dwa na terenie miasta i jeden w Zakładach Mechanicznych, sprzedające oprócz mleka, masło, sery, maślankę i śmietanę.

Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza w Elblągu coraz bardziej rozszerza swoją działalność. Plan skupu mleka wykonano w pierwszym półroczu br. w 108 proc., a w miesiącu czerwcu w w 136,5 proc. Plan dalszej rozbudowy mleczarni przewiduje utworzenie nowych działów produkcji – kefiru i śmietanki pasteryzowanej.

Dostawy mleka są zapewnione. Dzięki zorganizowaniu gromadzkich zlewni ilość odprowadzanego do mleczarni mleka stale wzrasta. Przodującym dostawcą jest spółdzielnia produkcyjna Jagodowo".

Karygodne marnotrawstwo pieniędzy publicznych

"Mieszkańcy robotniczej dzielnicy Elbląga, położonych przy ulicach Grunwaldzkiej, Grottgera i przyległych odczuwają dotkliwy brak przedszkola. Zmuszeni są oni do posyłania swych dzieci do odległego o 4 km przedszkola przy ul. Ratuszowej. Tymczasem przy ul. Dębowej dawno już został wybrany odpowiedni obiekt, który miał być odremontowany. Zamiast jednak rozpoczęcia robót wynajęto dwie osoby do pilnowania tej posesji, z miesięcznymi poborami po 15.000 zł. Jest to jaskrawy przykład marnowania pieniędzy, przeznaczonych na urządzenie przedszkola – na zaspokojenie potrzeb ludzi pracy".

Dzisiejsze imprezy sportowe

"W dniu dzisiejszym, w niedzielę 30 bm., sympatycy sportu będą mogli obejrzeć kilka ciekawych imprez. W hali sportowej przy u. Królewieckiej odbędzie się o godz. 11.30 spotkanie zapaśnicze między reprezentacją okręgu krakowskiego i Wybrzeżem. Walczyć będą m. in. mistrzowie Polski: Strożek, Radoń i Bajorek. W barwach Wybrzeża wystąpią: Ptasiński, Kaczmarczyk i Łukasi z elbląskiej Stali.

Na basenie miejskim o godz. 15 odbędą się propagandowe zawody pływackie. Udział w nich biorą czołowi pływacy Wybrzeża z Marchlewskim, Cichońskim i Budziszówną na czele".

Dyżury aptek

"Apteka Mariańska, ul. Królewiecka, od godz. 19 do 9 rano".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 206, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.