"Przodownikami pracy są trzy kobiety zatrudnione w patroszarni..." (Głos z przeszłości, odc. 34)

Załoga wędzarni ryb przekracza normy pracy

"Przemysł rybny w Elblągu ograniczał się dotychczas do jedynej wędzarni, prowadzonej przez Centralę Rybną przy ul. Polnej. Załoga wędzarni, ze względu na panującą ciasnotę w pomieszczeniach warsztatu, pracuje w dość trudnych warunkach. Mimo jednak tego braku, robotnicy stale zwiększają wydajność i produkcję. Przodownikami pracy są trzy kobiety, zatrudnione w patroszarni, tow. Oksikjuk oraz ob. ob. Mostwińska i Małecka, które czyszczą na godzinę od 60 do 80 kg ryb, zamiast 40, jak to przewiduje norma".

Kluby Robotnicze obejmują opiekę nad wiejskimi zespołami sportowymi

"Z inicjatywy Komisji Sportowej przy Komitecie Miejskim PZPR elbląskie robotnicze kluby sportowe obejmują opiekę nad wiejskimi zespołami sportowymi. ZKS Stal zaopiekuje się kołem sportowym w Tolkmicku, ZKS Ogniwo – Zespołem w Milejewie, a ZS Gwardia – sportowcami Gronowie".

Capstrzyk w czwartą rocznicę istnienia ORMO

"W dniu 20 bm., w ramach obchodu czwartej rocznicy powstania ORMO odbył się capstrzyk, w którym udział wzięły delegacje zakładów pracy, organizacje społeczne i młodzież szkolna. Po krótkim przemówieniu na miejscu zbiórki – Placu Armii Czerwonej – uczestnicy capstrzyku przemaszerowali z transparentami i orkiestrą głównymi ulicami miasta".

Nowe legitymacje TPPR

"Zarząd Powiatowy TPPR mieszczący się przy ul. Stalina Nr 7, przystąpił do wymiany dotychczasowych legitymacji członkowskich na nowe".

Radio

"Dziś radzimy posłuchać

Godz. 16.20-17 "Laureaci nagród stalinowskich w muzyce. Godz. 17.00-17.25 – Ludowe pieśni rosyjskie w wykonaniu chóru P.R. pod. dyr. Jerzego Kołaczkowskiego. Godz. 19.00-20.00 – Koncert kameralny w wyk. artystów radzieckich. Godz. 21.00-21.20 – Koncert szopenowski w wyk. laureatki I Międzynarodowego Konkursu Szopenowskiego, Belli Dawidowicz".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 54, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.