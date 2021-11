"Radio gra głośno przez prawie całą noc" (Głos z przeszłości, odc. 18)

- Nie wszyscy posiadacze aparatów radiowych, a jest ich wiele w Elblągu, stosują się do zalecenia ściszenia głośników po godzinie 22 - pisała prasa o problemach elblążan w 1950 r.

Dziś w naszym cotygodniowym cyklu trochę kultury, trochę gospodarki i ważne tematy społeczne. Czym żył Elbląg 70 lat temu? Zapraszamy na podróż w czasie.

Akcja socjalna w elbląskich Zakładach Odzieżowych

"Akcja socjalna w elbląskich Zakładach Odzieżowych w roku ubiegłym nie była należycie zorganizowana. Zakłady nie wyzyskały ok. miliona złotych przeznaczonych na ten cel. A braków w dziedzinie opieki socjalnej nad pracującymi jest jeszcze wiele. M. in., mimo, że w Zakładach Odzieżowych pracują przeważnie kobiety z dziećmi, dotychczas nie urządzono ani żłobka, ani przedszkola.

Otwarcie żłobka i przedszkola na terenie Zakładów Odzieżowych jest sprawą palącą, tym bardziej, że TPD z powodu przepełnienia, nie może przyjmować do swych placówek dzieci robotnic Zakładów Odzieżowych.

Obecnie trudności te rozwiązywane są w ten sposób, że Zakłady kierują dzieci do żłobków i przedszkoli Zarządu Miejskiego".

Pomieszczenia fabryczne "Blaszanki" zostaną rozszerzone

"Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych nie mogła dotychczas należycie rozwinąć produkcji, gdyż posiada zbyt szczupłe pomieszczenie. Jak już o tym donosiliśmy, sprawa siedziby fabryki została rozstrzygnięta pozytywnie w końcu ub. roku. Fabryka otrzyma jedną z hal produkcyjnych w kompleksie Zakładów b. Fabryki Schichau. W najbliższych dniach w przydzielonej hali rozpoczną się roboty inwestycyjne, a przeniesienie się fabryki do nowych pomieszczeń nastąpi wiosną br. W nowej siedzibie wytwórnia będzie mogła zwiększyć ilość zatrudnionych oraz polepszyć warunki pracy".

Ściszać głośniki radiowe po godzinie 22

"Nie wszyscy posiadacze aparatów radiowych, a jest ich wiele w Elblągu, stosują się do zalecenia ściszenia głośników po godzinie 22. Utrudnia to odpoczynek ich sąsiadom. Szczególnie skarżą się na to mieszkańcy domu przy ul. Malborskiej 47, gdzie radio gra głośno przez prawie całą noc".

Koncerty orkiestry symfonicznej

"Elbląska orkiestra symfoniczna wystąpiła ostatnio z koncertami dla młodzieży szkół podstawowych i zawodowych. W pierwszych dniach lutego zespół orkiestrowy koncertować będzie w zakładach pracy.

Orkiestra została przejęta ostatnio przez kierownictwo Miejskiego Domu Kultury, prowadzonego pod nadzorem i opieką Powiatowej Rady Związków Zawodowych".

Robotnice fabryczne nawiązują łączność z gospodyniami wiejskimi

"Koło Ligi Kobiet przy Zakładach Mechanicznych bierze czynny udział w akcji łączności miasta ze wsią. Członkinie koła wyjeżdżają często na wieś z występami artystycznymi, wygłaszają pogadanki dla kobiet wiejskich itp."

Źródło: Głos Wybrzeża nr 31, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.