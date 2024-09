"Sezon rozpocznie się premierą komedii" (Głos z przeszłości, odc. 161)

- Załoga zakładów w Elblągu wraz z dyrekcją, organizacją partyjną i radą zakładową apelują co centralnego zarządu o zmianę stosunku do zagadnień inwestycyjnych i o przychylne załatwienie w jak najszybszym czasie sprawy rozbudowy zakładów – pisała prasa o Zakładach Przemysłu Odzieżowego w Elblągu w 1950 r.

Dlaczego Centralny Zarząd Przemysłu Odzieżowego hamuje rozbudowę zakładów w Elblągu?

"Kierownictwo Zakładów Przemysłu Odzieżowego w Elblągu złożyło w końcu lutego br. w dziale inwestycyjnym Centralnego Zarządu Przemysłu Odzieżowego w Łodzi projekty dalszej rozbudowy elbląskich zakładów. Mimo opracowania tych projektów zgodnie z instrukcjami, zostały one zwrócone do uzupełnienia i przeróbki. Do chwili obecnej wysyłane przez zakłady w Elblągu założenia projektów były odrzucane pięciokrotnie. Raz domagano się uzupełnień, następnie poprawek formalnych lub zmiany profilu produkcyjnego. Za każdym razem centralny zarząd powoływał się na zalecenia Ministerstwa Przemysłu Lekkiego, nigdy jednak nie dając konkretnych wytycznych. Co więcej dyrekcja zakładów elbląskich nie otrzymała nawet odpowiedzi na pismo żądające dokładnych instrukcji.

Sprawa rozbudowy Zakładów Przemysłu Odzieżowego w Elblągu jest ważna i terminowa. Załoga zakładów pracuje dobrze i ofiarnie. Na Święto Odrodzenia robotnicy podjęli się skrócić cykl produkcyjny z 12 na 8 dni, co dało oszczędność w kwocie około 8 milionów zł. Produkcja w zakładach stale wzrasta. Dalszy jednak jej rozwój uwarunkowany jest stworzeniem lepszych warunków pracy. Dotychczasowa sytuacja, przedłużająca się z powodu biurokratycznego podejścia zarządu centralnego powoduje zamrażanie kapitału inwestycyjnego i z dnia na dzień pogarsza warunki pracy. Obecne np. zwiększenie produkcji nastąpiło kosztem likwidacji pomieszczenia na świetlicę.

Załoga zakładów w Elblągu wraz z dyrekcją, organizacją partyjną i radą zakładową apelują co centralnego zarządu o zmianę stosunku do zagadnień inwestycyjnych i o przychylne załatwienie w jak najszybszym czasie sprawy rozbudowy zakładów".

Teatr im. Jaracza nadal będzie obsługiwać Elbląg

"W przyszłym sezonie teatralnym, rozpoczynającym się w pierwszych dniach września, Państwowy Teatr im. St. Jaracza będzie nadal obsługiwać miasto Elbląg. Sezon rozpocznie się premierą komedii Zapolskiej pt. Żabusia.

Siedzibą teatru będzie Dom Transportowca, który w okresie letniej przerwy zostanie odnowiony i dostosowany do potrzeb teatralnych".

