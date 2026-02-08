Skontrolować pracę zarządu” (Głos z przeszłości, odc. 233)

- Według ostatnich danych ze zbiorów bibliotecznych korzysta zaledwie 18 proc. mieszkańców – pisała o Elblągu prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

W spółdzielni w Żurawcu brak jest artykułów pierwszej potrzeby

„Sklep spółdzielczy w Żurawcu nie jest należycie zaopatrywany w artykuły pierwszej potrzeby przez GS Elbląg-Nowakowo. W sklepie stale brakuje soli, cukru, octu a nawet chleba. Rolnicy zmuszeni są jeździć po chleb do odległego Elbląga, tracąc na to drogocenny czas w okresie wykopek i siewu jesiennego.

Należy skontrolować pracę zarządu gminnej spółdzielni Elbląg-Nowakowo i zbadać przyczyny niedostatecznego zaopatrzenia sklepu spółdzielczego w Żurawcu w artykuły pierwszej potrzeby”.

Ożywić pracę bibliotek świetlicowych

„W Elblągu czynnych jest 51 bibliotek: świetlicowych, szkolnych, prywatnych i miejskich. Biorąc pod uwagę stan mieszkańców i ilość tomów, na jednego mieszkańca przypada przeciętnie 1,2 książki. W zakresie zaopatrzenia w książki miasto osiągnęło więc przeciętną przewidzianą na koniec planu sześcioletniego. Ilość książek w bibliotekach zwiększa się z każdym miesiącem.

Przy takim stanie bibliotek, wiele do życzenia pozostawia stan czytelnictwa. Według ostatnich danych ze zbiorów bibliotecznych korzysta zaledwie 18 proc. mieszkańców. Przy dużym zainteresowaniu biblioteką miejską i dużej frekwencji czytelników w szkołach, wyraźnie występuje niedocenienie znaczenia księgozbiorów świetlicowych. Biblioteki świetlicowe są b. mało wykorzystywane. Należy je szerzej popularyzować za pośrednictwem referatów kulturalno-oświatowych i świetlicowców”.

Pracownicy poszukiwani

„Wykwalifikowanych księgowych we wszystkich miastach powiatowych województwa gdańskiego zatrudnimy. Zgłoszenia Okręg TPD – Wrzeszcz, ul. Konopnickiej 7”.

Ogłoszenia drobne

„Skradziono na rynku w Gdańsku damską torebkę z dokumentami: kartę ewakuacyjną (...), kartę zameldowania, W. Jadwiga”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 262, 1950 r.

