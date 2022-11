Stosownie do stopnia zachwaszczenia podjęte będą odpowiednie środki (Głos z przeszłości, odc. 64)

- Akcja walki z zachwaszczeniem musi być bardzo energicznie i zgodnie z terminami przeprowadzona – pisała prasa w 1950 r.

Dzisiejszy odcinek Głosu z przeszłości zabiera nas przede wszystkim na wieś. Oprócz tego parę słów o walce z analfabetyzmem i budowie boiska. Zapraszamy na podróż w czasie.

Wszyscy rolnicy muszą wziąć udział w walce z chwastami

"Rolnicy województwa gdańskiego przysługują w r. b. do generalnej walki z chwastami. Szczególne nasilenie przybierze ta akcja w powiatach – gdańskim, elbląskim, malborskim, sztumskim i lęborskim oraz na Żuławach Wielkich, gdzie zachwaszczenie pól i łąk wyrządza olbrzymie szkody gospodarcze. Specjalna uwaga zwrócona będzie na tępienie ostu.

Dla zorganizowania tej akcji starostowie powołają, zgodnie z zarządzeniem wojewody, pełnomocników powiatowych, a w niektórych gminach do walki z chwastami. Pełnomocnikami powiatowymi będą z urzędu agronomowie powiatowi, pełnomocnikami gminnymi – instruktorzy rolni. Poza tym sporządzone zostaną spisy gromad o zachwaszczeniu I i II stopnia, co ułatwi rozplanowanie pracy i racjonalne zastosowanie środków zaradczych.

Do terenów o zachwaszczeniu I stopnia należą grunty, gdzie ilość chwastów jest tak duża, że uprawa staje się bezproduktywna (30 proc. zachwaszczenia). Tereny o zachwaszczeniu II stopnia – to takie, gdzie pozostawienie chastów doprowadziłoby do bezproduktywności uprawy w roku przyszłym (10-30 proc. zachwaszczenia). Stosownie do stopnia zachwaszczenia podjęte będą odpowiednie środki.

Na terenach o zachwaszczeniu I stopnia przewiduje się użycie środków biologicznych (w PGR) oraz stosowanie dłutowania ostów na terenach uprawnych indywidualnych rolników. Dłutowanie ozimin należy przeprowadzić od 10 do 30 maja, zaś zbóż jarych do 15 czerwca. Poza tym na odłogach, skarpach, wałach i rowach przewiduje się trzykrotne wykoszenie ostów przed ich kwitnięciem w następujących terminach – od 1 do 15 czerwca, do 15 lipca i do 30 sierpnia. W miejscach, położonych z dala od osiedli, należy chwasty wypalić do 25 kwietnia.

Na łąkach kośnych o zachwaszczeniu I stopnia należy przyśpieszyć sianokosy, tak, aby pierwszy pokos odbył się w terminie od 20 maja do 15 czerwca i drugi do 30 sierpnia.

Takie same środki zaradcze ustalone zostały dla terenów o zachwaszczeniu II stopnia – dłutowanie, koszenie i przyśpieszenie sianokosów. Przy zachwaszczeniu III stopnia przewiduje się dwukrotne wykoszenie ostów. Przy likwidacji odłogów należy stosować głębokie orki.

Ogólnie w celu likwidacji zachwaszczenia należy niszczyć chwasty, a zwłaszcza osty, przed ich kwitnięciem, szybko zakończyć podorywki (w ciągu 3 tygodni od ścięcia zboża), używać do siewu czystego zboża, unikać używania świeżego obornika, plewy i pośrednie ziarno sparzać i śrutować przed spaszeniem.

Akcja walki z zachwaszczeniem musi być bardzo energicznie i zgodnie z terminami przeprowadzona, przy czym za prawidłowe jej wykonanie odpowiedzialni są pełnomocnicy do walki z chwastami, dyrektorzy zespołów PGR oraz poszczególni rolnicy".

Walka z analfabetyzmem

"W wyniku starań podstawowej organizacji partyjnej w Nowakowie, w powiecie elbląskim notowana jest dobra frekwencja uczestników kursów dla analfabetów. Najlepsze wyniki w nauce uzyskali słuchacze kursu ob. Stępień i robotnica ob. Witecka.

W gorszej sytuacji są analfabeci, którzy mieszkali w gromadzie Cieplice, w której dotychczas nie uruchomiono odpowiedniego kursu. Sprawą organizacji kursu w tej gromadzie powinien zająć się Gminna Rada Narodowa, której zadaniem jest dopilnowanie, aby wszyscy analfabeci mieli możliwość uczęszczania na naukę w miejscu zamieszkania".

Młodzież szkolna wybuduje boisko

"Młodzież gimnazjum i liceum handlowego w Elblągu, zrzeszona w organizacji ZMP, odpowiadając na apel hufca gminnego z Nowakowa, zobowiązała się wybudować boisko szkolne ze skocznią i bieżnią oraz uporządkować i zaopiekować się parkami miejskimi przy elektrowni i dworcu głównym (...). ZMP-owcy z gimnazjum i liceum zobowiązali się poza tym zlikwidować do końca roku szkolnego wszystkie niedostateczne oceny".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 93, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.