Szofer zmarnował cały dzień (Głos z przeszłości, odc. 99)

Głos Wybrzeża nr 142

O problemach z biurokracją, odbudowie zamku warszawskiego, egzaminach partyjnych – opowiemy w kolejnym odcinku naszego cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie. Biurokracja hamuje wykonanie planów produkcyjnych Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych otrzymała przydział papieru, który na zlecenie Centrali Przemysłu Papierniczego w Łodzi miał być zrealizowany przez Centralę PP w Gdańsku (ul. Świętojańska 19). Po papier, niezbędny dla wykonania planu produkcji na bm., wysłano ciężarówkę. Magazynier centrali papier wydał i już miano go ładować na wóz, gdy przybyły do magazynu kierownik centrali sprzeciwił się wydaniu towaru, kierując wóz do Tczewa. Nie pomogły prośby i tłumaczenia, samochód opuścił Gdańsk pusty. W Tczewie papieru nie było. Zużyto kilkadziesiąt litrów beznyny i oliwy, szofer zmarnował cały dzień czasu, aby wrócić do Elbląga z niczym. Odpowiednie władze powinny zbadać sprawę i zażądać wyjaśnienie od kierownika Centrali PP w Gdańsku. Na odbudowę zamku warszawskiego Członkowie Miejskiej Rady Narodowej ofiarowali na odbudowę zamku w Warszawie sumę 17,480 zł tj. diety za udział w ostatnio odbytym posiedzeniu plenarnym MRN. Niezależnie od tego na fundusz odbudowy Warszawy wpłynęła suma 2375 zł złożona przez radnego Cz. Walczaka. Pracownicy PZGS pomagają spółdzielcom w Jagodnie Podczas ub. niedzieli wszyscy pracownicy PZGS w Elblągu wzięli udział w sadzeniu ziemniaków na polach spółdzielni produkcyjnej w Jagodowie. Pracownicy PZGS (Powiatowe Związki Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” - red.) pracowali w Jagodowie przez cały dzień. Egzaminy partyjne II stopnia W dniu 15 czerwca br. odbywać się będą egzaminy partyjne dla słuchaczy kursu II stopnia. Komitet Miejski PZPR przypomina, że towarzysze, którzy zmienili w czasie trwania nauki miejsce pracy, powinni kontynuować szkolenie w starych punktach szkoleniowych, przystępując tam również do egzaminów. O ile w nowym miejscu pracy odbywa się również szkolenie, mogą oni w nim uczestniczyć, z tym jednak warunkiem, że złożą egzamin w miejscu ukończenia kursu. Źródło: Głos Wybrzeża nr 142, 1950 r. Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.

oprac. TB