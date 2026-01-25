"Uzyska się większą przelotowość tej linii" (Głos z przeszłości, odc. 231)

- Plan inwestycyjny na przyszły rok, jak i cały okres sześcioletni, uwzględnia przede wszystkim potrzeby komunikacyjne robotników Zakładów Mechanicznych, jak również warunki bytowe dzielnic robotniczych położonych w północnym rejonie miasta - pisała prasa w 1950 roku. Zapraszamy na kolejny Głos z przeszłości.

Dziś w naszym cyklu jeden, ale za to dłuższy temat. Jak kiedyś planowano reformy komunikacji i remonty w mieście?

Plan przestrzennego zagospodarowania Elbląga, opracowany przez grupę inżynierów urbanistów, został już przyjęty przez prezydium MRN.

"Dużo uwagi zwrócili projektanci na zagadnienia komunikacji miejskiej. Wykonanie założeń planu przyczyni się w dużym stopniu do usprawnienia komunikacji. Przede wszystkim będzie realizowany plan budowy nowej trasy komunikacyjnej przez środek miasta, łączącej najkrótszą drogą ul. Królewiecką z ul. Grunwaldzką. Trasa przebiegać będzie przez ul. Halicką i ul. Hetmańską.

W roku przyszłym przewidziane jest wybudowanie wzdłuż tej trasy linii tramwajowej, która omijając zburzoną dzielnicę Starego Miasta, skróci znacznie obecną trasę tramwaju nr 2. Dzięki temu uzyska się większą przelotowość tej linii.

Prezydium MRN stwierdziło konieczność utrzymania istniejącej linii nr 2 wzdłuż ulicy Królewieckiej do Zakładów Mechanicznych z tym, że ruch na niej prowadzony byłby wahadłowo. Stan ten utrzyma się do czasu wybudowania drugiego przebicia: od wylotu ul. Nowowiejskiej do zbiegu ulic Robotniczej i 3 Maja w kierunku przyszłego dworca kolejowego Elbląg-Miasto.

Równolegle do tych robót inwestycyjnych dokonywana będzie na nowych trasach komunikacyjnych dalsza przebudowa nawierzchni ulic, szczególnie w dzielnicach wybitnie robotniczych. Wykonany zostanie np. gruntowny remont jezdni na Płk. Dąbka, na odcinku od ulicy Królewieckiej do ulicy Cichej, dalej budowa jezdni na ulicy Pomorskiej, na odcinku od ul. Suwalskiej do Płk. Dąbka remont ulic w północnych koloniach robotniczych. Planem robót ujęty jest również odcinek ulicy 3 Maja od Jaśminowej do Różanej, ul. 22 Lipca od ulicy Płk. Dąbka do ul. Robotniczej oraz te ulice, na których nie można było wykonać remontu chodników i jezdni w roku bieżącym.

Plan inwestycyjny na przyszły rok, jak i cały okres sześcioletni, uwzględnia przede wszystkim potrzeby komunikacyjne robotników Zakładów Mechanicznych, jak również warunki bytowe dzielnic robotniczych położonych w północnym rejonie miasta".

Dziś rejestrują się

"Dzisiaj 23 bm. rejestrują się poborowi zamieszkali na terenie Elbląga, których nazwiska zaczynają się na literę W. Rejonowa Komisja Poborowa mieści się przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 26".

Kina

"Kino Bałtyk - Nasz chleb powszedni, film prod. niemieckiej

Kino Mars - Dziś o wpół do 11-tej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 262, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.