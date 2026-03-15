„Wagony mogłoby być podstawione rano” (Głos z przeszłości, odc. 238)

- Magazyn zbożowy w Gronowie ma stale trudności przy załadunku zboża na wagony ze względu na zbyt późne ich podstawianie pod załadunek – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

W Zakładach Mechanicznych pracuje kobieta na dźwigu suwniczym

"Jedyną kobietą na terenie Elbląga, która obsługuje dźwig, jest robotnica Zakładów Mechanicznych ob. Waluszko.

Ob. Waluszko po krótkiej praktyce rozpoczęła pracę samodzielnie, obsługując cały zasięg suwnicy. Pracę te wykonuje bez zarzutu zyskując pełne uznanie robotników.

Dość dziwne wydaje się stanowisko przedstawiciela Związku Zawodowego, który sprzeciwił się zatrudnieniu ob. Waluszko, twierdząc, że w działach metalurgicznych kobiety jako suwnicowe nie powinny być zatrudniane".

 

Koncert dla młodzieży szkolnej

"W auli Liceum Technicznego koncertowała orkiestra symfoniczna Miejskiego Domu Kultury pod dyr. Antoniego Płóciennika.

Koncert zorganizowany został dla młodzieży szkół zawodowych, która licznie zapełniła salę, gorąco oklaskując amatorski zespół muzyczny".

 

Usprawnić pracę kolejarzy w Gronowie

"Magazyn zbożowy w Gronowie ma stale trudności przy załadunku zboża na wagony ze względu na zbyt późne ich podstawianie pod załadunek. Podstawianie wagonów po południu powoduje konieczność szukania dodatkowych sił roboczych dla załadunku, o co w Gronowie jest dość trudno.

Niewątpliwie przy wskazaniu większego zrozumienia ze strony kolejarzy elbląskich dla akcji skupu zboża, wagony mogłyby być podstawione rano. Pozwoliłoby to na należyte załadowanie ich w ciągu dnia przez personel magazynu zbożowego".

 

Uroczystość dożynkowa PGR Oleśno

"Jako ostatnie w powiecie elbląskim, odbyły się dożynki w PGR Oleśno. W dożynkach prócz pracowników zespołu wzięli liczny udział chłopi z pobliskich gromad, członkowie spółdzielni produkcyjnych, delegacje robotnicze elbląskich zakładów pracy oraz ekipa łączności Marynarki Wojennej z Gdyni. Uroczystość zagaił dyrektor zespłu tow. Niedźwiecki, następnie przemawiał sekretarz Komitetu Gminnego PZPR tow. Trybs, który dokonał otwarcia nowej świetlicy majątku. Owacyjnie przyjęli zebrani przemówienie przedstawiciela Marynarki Wojennej kpt. Makowskiego. W części artystycznej wystąpił gorąco oklaskiwany przez zebraną publiczność zespół dziecięcy Miejskiego Domu Kultury".

 

Źródło: Głos Wybrzeża nr 265, 1950 r.

 

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.

oprac. TB

Najnowsze artykuły w dziale Dawno temu

Artykuły powiązane tematycznie

  • Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Kapelmistrza Antoniego Płóciennika powstała w 1948 jako orkiestra dęta przy Miejskiej Elektrociepłowni. W 1949 działalność kontynuowała pod egidą Wydziału Kultury Prezydium MRN w Elblągu. Liczyła ona 35 muzyków, a jednym z nich była niewidoma Katarzyna Świderska wirtuoz gry na cymbałach. Niestety problemy natury finansowej nie pozwoliły orkiestrze na jej dalsze istnienie i w grudniu 1950 roku zakończyła ona swoją działalność. Dopiero w 1955 roku zainteresował się nią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Józef Karpiński i odtworzono ją jako Orkiestrę Symfoniczną im. Feliksa Nowowiejskiego, a do 1959 roku jej głównym dyrygentem był Franciszek Mucha. W związku z jego wyjazdem do pracy w Koszalinie pojawily sie trudności i ostatecznie zakończyła swoją działalność w lutym 1961 roku. Do tradycji tej orkiestry odwołuje się obecnie istniejąca Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Elblągu.
