"Wykonała swą normę w 200 proc." (Głos z przeszłości, odc. 157)

Co tam słychać w prasie sprzed ponad siedmiu dekad? O tym jak co tydzień w cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie do Elbląga i okolic z dawnych lat... i na krótką wycieczkę do powiatu lęborskiego.

Robotnicy Elbląga manifestują na cześć VI rocznicy PKWN

"Wszystkie dzielnice miasta, aleje, gmachy mieszkalne i siedziby różnych instytucji Elbląga przybrały świąteczny wygląd. W dniu dzisiejszym, 22 bm., mieszkańcy Elbląga będą radośnie bawić się na zabawach ludowych, uczestniczyć w różnych imprezach artystycznych i rozrywkach sportowych (...)".

Uruchomienie młodzieżowych taśm produkcyjnych

"W dniu 22 bm. o godzinie 8 odbędzie się w Elbląskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego uroczyste uruchomienie nowych taśm produkcyjnych, zainstalowanych przez młodzież. Taśmy te obsługiwać będą brygady młodzieżowe".

ZMP-owcy przekraczają normy

"60-osobowa brygada młodzieżowa, pracująca przy żniwach w Peronowie, w powiecie elbląskim, wykonała w dniach 17 i 18 bm. 120 proc. normy. Wyróżniła się szczególnie Romualda Lewicka, która wykonała swą normę w 200 proc."

Urodzaje lepsze niż w roku ubiegłym

"Jak donosi korespondent T. Juszczyk, rolnicy gminy Łebień w powiecie lęborskim spodziewają się plonów o 30 proc. większych niż w roku ubiegłym. Sprzęt zboża będzie przeprowadzony w dużej mierze maszynowo, przy pomocy 15 snopowiązałek i 13 żniwiarek, wyremontowanych przez SOM w Łebieniu"

Dyżury aptek

"Apteka Mariańska, ul. Królewiecka, od godz. 9 do 19".

Kina

"Kino Bałtyk – Czapajew, film produkcji radzieckiej

Kino Mars – Poszukiwacze złota"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 200, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.