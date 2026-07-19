"Wykonuje przeciętnie 300 procent normy" (Głos z przeszłości, odc. 257)

- Zakład Osiedli Robotniczych powinien planować rozpoczęcie budownictwa nowych obiektów mieszkaniowych. Plany ZOR należy uzgodnić z projektowaną rozbudową zakładów przemysłowych w Elblągu i przewidzianym wzrostem zaludnienia miasta - pisała praca w 1950 roku. O czym jeszcze?

Odbudowa zniszczonych izb mieszkalnych w Elblągu

"W pierwszych trzech kwartałach br. Zakład Osiedli Robotniczych przeprowadził na terenie Elbląga kapitalny remont 757 izb i zabezpieczył do remontu 391. W wypadku przyznania nowych kredytów ZOR będzie w stanie oddać do użytku do końca br. dalszych 300 izb.

Plan działalności ZOR na rok następny przewiduje odbudowę 514 i zabezpieczenie około 1300 izb. Przeprowadzenie prac zabezpieczających na większą skalę jest uzasadnione koniecznością uchronienia przed dalszym niszczeniem się pod działaniem wpływów atmosferycznych mieszkań dotąd niezabezpieczonych.

Omawiając działalność Zakładu Osiedli Robotniczych na terenie Elbląga należy podkreślić niedostateczne starania elbląskich przedsiębiorstw o uzyskanie większych kredytów na budownictwo mieszkaniowe dla swych pracowników. Jak wiadomo bowiem, ZOR prowadzi nie tylko budownictwo własne, ale i zlecone z funduszów inwestycyjnych różnych przedsiębiorstw. Brak tych funduszów ogranicza działalność ZOR. Zakłady pracy, przewidujące znaczny wzrost zatrudnienia w planie 6-letnim powinny planować i kredyty na budownictwo mieszkaniowe.

Zakład Osiedli Robotniczych powinien planować rozpoczęcie budownictwa nowych obiektów mieszkaniowych. Plany ZOR należy uzgodnić z projektowaną rozbudową zakładów przemysłowych w Elblągu i przewidzianym wzrostem zaludnienia miasta".

Rozwój współzawodnictwa pracy w PPB Nr 8

"Współzawodnictwo pracy w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 8 w Elblągu obejmuje już 90 proc. załogi. Wydajność pracy w wyniku współzawodnictwa znacznie wzrosła. Najlepsze rezultaty uzyskała grupa ślusarzy, która wykonuje przeciętnie 300 proc. normy. W grupie tej wysunął się na czoło w trzecim kwartale towarzysz Babski, wykonujący przeciętnie 320 proc. normy. W zespole hydraulicznym przoduje tow. Dampca, wykonujący normę w 244 proc., a wśród murarzy wyróżniają się bracia Robaczewscy, Tytulski i Janeczko, którzy wykonują 200 proc. normy. Spośród robotników niewykwalifikowanych najlepsze wyniki – po przeszło 200 proc. normy – uzyskali w ostatnim kwartale ob. ob. Klucznik, Jasielski i Kotyła.

Dobry rozwój ruchu współzawodnictwa pracy zawdzięczać należy w znacznej mierze trosce podstawowej organizacji partyjnej i rady zakładowej o przodowników pracy i należytej działalności komisji współzawodnictwa".

Fircyk w zalotach na scenie elbląskiej

"Kierownictwo teatru im. Jaracza w Elblągu, nawiązując do dwusetnej rocznicy urodzenia znakomitego polskiego komediopisarza Zabłockiego, przedstawiło na scenie elbląskiej komedię obyczajową „Fircyk w zalotach”.

Komedia zyskała pełne uznanie publiczności elbląskiej. Zespół aktorski na ogół dobrze przygotowywał się do swych ról i dał interesujący spektakl. Wartość przedstawienia podnoszą pomysłowe, utrzymane w stylu epoki dekoracje".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 290, 1950 r.

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