Uwaga, 19 lipca utrudnienia w ruchu!
W związku z organizacją wyścigu kolarskiego Elbląg Road Race w dniu 19 lipca br. (niedziela) na poniższych drogach wystąpią czasowe zamknięcia oraz utrudnienia w ruchu.
ELBLĄG
ul. Warszawska (od ul. Grochowskiej) – całkowicie zamknięta w godz. 5:00–15:00.
ul. Stawidłowa – krótkotrwałe zamknięcie podczas startów: 8:10–8:25 oraz 12:00–13:00.
ul. Radomska – krótkotrwałe zamknięcie podczas startów: 8:10–8:25 oraz 12:00–13:00.
Trasa Unii Europejskiej – całkowicie zamknięta w godz. 7:45–15:00.
ul. Browarna (DW503) – od Ronda NSZZ do Alei Odrodzenia – krótkotrwałe zamknięcie: 8:15–8:30 oraz 12:30–13:00.
ul. Mazurska (DW503)– od Alei Odrodzenia do ul. Rzepakowej (Rubno Wielkie). Brak dojazdu DW 503 do miejscowości Suchacz od 8:00 do 13:15.
utrudnienia w ruchu: 8:00–12:30,
całkowite zamknięcie: 12:30–13:15.
Aleja Odrodzenia oraz ul. Ogólna – krótkotrwałe zamknięcie: 8:10–8:30.
ul. Fromborska (DP1136N) – od Elbląga w kierunku Łęcza – całkowite zamknięcie: 8:10–8:50.
ul. Orla – całkowicie zamknięta: 8:30–12:00 oraz 12:50–14:30. Objazd prowadzi ul. Grochowską.
ul. Nowodworska (DP1104N) – całkowicie zamknięta: 8:30–12:00 oraz 12:50–14:30. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu przez Most Unii Europejskiej.
TRASA ELBLĄG – TOLKMICKO – MILEJEWO - ŁĘCZE
Łęcze 1132N w stronę Suchacza do ul. Zakopiańska DW503
Utrudnienia na czas zawodów: od godz. 8:20 do godz. 10:45.
Zamknięcie na czas przejazdu peletonu 8:20 - 9:15.
Przejazd dla mieszkańców i samochodów z Kadyn/Tolkmicka w stronę Elbląga i odwrotnie w przerwach pomiędzy uczestnikami 9:15 - 10:45 tylko ulicą Fromborską DP1136N.
Wahadło w Łęczu. 1 pas przeznaczony dla uczestników, 2 pas przeznaczony dla ruchu publicznego.
Suchacz – Kadyny (DW503):
całkowite zamknięcie: 8:30–9:00,
utrudnienia: 9:00–9:20
Kadyny DW 503– Tolkmicko DW 503
Zamknięcie na czas przejazdu peletonu: od godz. 8:35 do godz. 9:10 zamknięcie, 9:10 do 9:30 utrudnienia
Tolkmicko – Pogrodzie DW 503
Zamknięcie na czas przejazdu peletonu: od godz. 8:40 do godz. 9:20 zamknięcie, 9:20 do 9:50 utrudnienia
Pogrodzie – Milejewo DW 504
Zamknięcie na czas przejazdu peletonu: od godz. 8:45 do godz. 9:30 zamknięcie, 9:30 do 10:15 utrudnienia
Pogrodzie – Brzezina – Rychnowy – Huta Żuławska 1147N
Zamknięcie na czas zawodów: od godz. 9:00 do godz. 10:15
Milejewo ul. Szkolna – Ogrodniki – Pagórki – Łęcze 1132N
Zamknięcie na czas zawodów: od godz. 9:10 do godz. 10:30
ŻUŁAWY (NOWAKOWA - KĘPA RYBACKA - BIELNIK - KAZIMIERZOWO)
Nowakowo (DP1100N) – całkowite zamknięcie: 8:45–11:15 oraz 12:45–13:45.
Kępa Rybacka – Kępki – całkowite zamknięcie: 8:45–11:25 oraz 12:50–14:00.
Bielnik Drugi – Janowo (DP1103N) – całkowite zamknięcie: 9:00–11:40 oraz 12:55–14:00.
Kazimierzowo (DP1104N) – całkowite zamknięcie: 9:00–12:00 oraz 12:55–14:00.
Prosimy mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz stosowanie się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i służb zabezpieczających trasę wyścigu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za wyrozumiałość oraz zapraszamy do kibicowania.