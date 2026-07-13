Uwaga, 19 lipca utrudnienia w ruchu!

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego Elbląg Road Race w dniu 19 lipca br. (niedziela) na poniższych drogach wystąpią czasowe zamknięcia oraz utrudnienia w ruchu.

ELBLĄG

ul. Warszawska (od ul. Grochowskiej) – całkowicie zamknięta w godz. 5:00–15:00.

ul. Stawidłowa – krótkotrwałe zamknięcie podczas startów: 8:10–8:25 oraz 12:00–13:00.

ul. Radomska – krótkotrwałe zamknięcie podczas startów: 8:10–8:25 oraz 12:00–13:00.

Trasa Unii Europejskiej – całkowicie zamknięta w godz. 7:45–15:00.

ul. Browarna (DW503) – od Ronda NSZZ do Alei Odrodzenia – krótkotrwałe zamknięcie: 8:15–8:30 oraz 12:30–13:00.

ul. Mazurska (DW503)– od Alei Odrodzenia do ul. Rzepakowej (Rubno Wielkie). Brak dojazdu DW 503 do miejscowości Suchacz od 8:00 do 13:15.

utrudnienia w ruchu: 8:00–12:30,

całkowite zamknięcie: 12:30–13:15.

Aleja Odrodzenia oraz ul. Ogólna – krótkotrwałe zamknięcie: 8:10–8:30.

ul. Fromborska (DP1136N) – od Elbląga w kierunku Łęcza – całkowite zamknięcie: 8:10–8:50.

ul. Orla – całkowicie zamknięta: 8:30–12:00 oraz 12:50–14:30. Objazd prowadzi ul. Grochowską.

ul. Nowodworska (DP1104N) – całkowicie zamknięta: 8:30–12:00 oraz 12:50–14:30. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu przez Most Unii Europejskiej.

TRASA ELBLĄG – TOLKMICKO – MILEJEWO - ŁĘCZE

Łęcze 1132N w stronę Suchacza do ul. Zakopiańska DW503

Utrudnienia na czas zawodów: od godz. 8:20 do godz. 10:45.

Zamknięcie na czas przejazdu peletonu 8:20 - 9:15.

Przejazd dla mieszkańców i samochodów z Kadyn/Tolkmicka w stronę Elbląga i odwrotnie w przerwach pomiędzy uczestnikami 9:15 - 10:45 tylko ulicą Fromborską DP1136N.

Wahadło w Łęczu. 1 pas przeznaczony dla uczestników, 2 pas przeznaczony dla ruchu publicznego.

Suchacz – Kadyny (DW503):

całkowite zamknięcie: 8:30–9:00,

utrudnienia: 9:00–9:20

Kadyny DW 503– Tolkmicko DW 503

Zamknięcie na czas przejazdu peletonu: od godz. 8:35 do godz. 9:10 zamknięcie, 9:10 do 9:30 utrudnienia

Tolkmicko – Pogrodzie DW 503

Zamknięcie na czas przejazdu peletonu: od godz. 8:40 do godz. 9:20 zamknięcie, 9:20 do 9:50 utrudnienia

Pogrodzie – Milejewo DW 504

Zamknięcie na czas przejazdu peletonu: od godz. 8:45 do godz. 9:30 zamknięcie, 9:30 do 10:15 utrudnienia

Pogrodzie – Brzezina – Rychnowy – Huta Żuławska 1147N

Zamknięcie na czas zawodów: od godz. 9:00 do godz. 10:15

Milejewo ul. Szkolna – Ogrodniki – Pagórki – Łęcze 1132N

Zamknięcie na czas zawodów: od godz. 9:10 do godz. 10:30

ŻUŁAWY (NOWAKOWA - KĘPA RYBACKA - BIELNIK - KAZIMIERZOWO)

Nowakowo (DP1100N) – całkowite zamknięcie: 8:45–11:15 oraz 12:45–13:45.

Kępa Rybacka – Kępki – całkowite zamknięcie: 8:45–11:25 oraz 12:50–14:00.

Bielnik Drugi – Janowo (DP1103N) – całkowite zamknięcie: 9:00–11:40 oraz 12:55–14:00.

Kazimierzowo (DP1104N) – całkowite zamknięcie: 9:00–12:00 oraz 12:55–14:00.

Prosimy mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz stosowanie się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i służb zabezpieczających trasę wyścigu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za wyrozumiałość oraz zapraszamy do kibicowania.