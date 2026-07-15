Road Race Elbląg. Tymczasowe zmiany w niedzielnej komunikacji

W dniu 19 lipca (niedziela), w związku z organizacją imprezy Road Race Elbląg oraz czasowym zamknięciem poszczególnych ulic, wystąpią utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Komunikacja tramwajowa

- w godz. 7:50-9:00 linie nr 1, 3, 4, 5 – całkowicie wstrzymane kursowanie;

- w godz. 12:30-12:50 na liniach 1 i 3, mogą wystąpić opóźnienia oraz niewykonane kursy

Komunikacja autobusowa

- linia nr 11 (kierunek Rubno) w godz. 12:30-13:15 (zamknięcie ul. Mazurskiej) autobusy będą zaczynały i kończyły swój bieg na pętli przy al. Odrodzenia;

W godz. 8:00-12:00 autobusy nie będą dojeżdżały do m. Nowakowo

- linia nr 12 (w obu kierunkach) w godz. 8:15-8:30 i 12:30-12:50 (zamknięcie ul. Mazurskiej oraz częściowo Browarnej) – możliwe opóźnienia i niewykonane kursy;

- linie nr 13, 14, 17, 18, 21 (zamknięcie al. Odrodzenia i Ogólnej) w godz. 8:10-8:30 - możliwe opóźnienia i niewykonane kursy;

- linia nr 14 (w godz. 5:00-15:00 częściowe zamknięcie ul. Warszawskiej) tymczasowa zmiana trasy

z al. Wyszyńskiego do pętli przy ul. Warszawskiej (Urząd Celny);

- linia nr 24 (zamknięcie ul. Fromborskiej) w godz. 8:00 – 9:00 wstrzymane kursowanie.