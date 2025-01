Z dworca na północ (W kadrach pomiędzy Elbingiem a Elblągiem, odc. 4)

Czas na kolejną podróż w czasie ze zdjęciami Jarosława Jaroszuka i elbląskich fotografów sprzed lat. Dzisiaj zaglądamy w dwa zupełnie odmienne rejony miasta.

Jarosław Jaroszuk odnawia, rekonstruuje, czasem wręcz „ratuje” stare zdjęcia Elbląga, tworzy również ich zestawienia z fotkami współczesnymi, kolaże. Jego prace zdążyły już zyskać uznanie internautów, trafiły do telewizji, a teraz będziemy je też sukcesywnie prezentować na łamach portElu.

Naszą wyprawę zaczynamy na dworcu, od zdjęcia sprzed wojny wykonanego w Elbingu i fotki autorstwa Jarosława Jaroszuka z zeszłego roku. Tak o tym miejscu pisał Karol Wyszyński w naszym cyklu Historia elbląskich ulic:

- Po prawej stronie dworca kolejowego w parterowym pawilonie od 1933 r. mieścił się posterunek policji, a po 1945 r. – komisariat kolejowy Milicji Obywatelskiej, przekształcony po 1989 r. w komisariat policyjny, następnie zlikwidowany pod koniec XX wieku – pisał Karol Wyszyński. - Dopiero w 1999 r., z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Elbląga, na terenie dworca powstało podziemne przejście, dzięki któremu podróżni nie muszą nadkładać drogi, by dostać się na Zatorze. Po lewej stronie dworca PKP znajduje się parterowa przybudówka, w której funkcjonował pocztowy punkt ekspedycji, obsługiwał on przejeżdżające przez nasz dworzec wagony pocztowe. W czerwcu 1993 r. Poczta Polska oddało do użytku nową siedzibę tuż przy dworcu, która istnieje do dzisiaj – czytamy. Karol Wyszyński opisuje też, że od powstania trakcji tramwajowej w 1895 roku, aż do 1951 r. tramwaje w Elblągu podjeżdżały pod sam dworzec. Budynek dworca powstał w latach 50. XIX wieku.

Przenosimy się na drugą stronę miasta, śladami torów tramwajowych zmierzamy na ulicę Obrońców Pokoju. Kadr archiwalny powstał w latach 1915-1926.

- Zdjęcie z Obrońców Pokoju jest dla mnie ciekawe, to rzadziej fotografowany rejon miasta. Dlatego dużą radochę dało mi przygotowanie właśnie tego zestawienia, bo przecież takie miejsca jak choćby starówka są "obfotografowane". Do tego przedwojenne zdjęcie miało bardzo fajną jakość – komentuje to zestawienie Jarosław Jaroszuk.

- Przebiega od ul. Browarnej do ul. płk. Dąbka, jej przedłużeniem jest ul. Niepodległości. W 1854 r. ulicę nazywano jako Lipowa (Lindenstrasse). W 1913 r. określona jako ul. Kościoła św. Pawła (Paulikirchstrasse), po 1945 r. została obdarzona mianem Kościelna, a w 1955 r. uzyskała obecną nazwę – pisał o tej ulicy Karol Wyszyński. - Przebiega od ul. Browarnej do ul. płk. Dąbka, jej przedłużeniem jest ul. Niepodległości. W 1854 r. ulicę nazywano jako Lipowa (Lindenstrasse) - czytamy. - Wzdłuż ulicy od 1927 r. przebiega linia tramwajowa. Była też pierwszą wyremontowaną linią tramwajową po II wojnie światowej, oddano ją ponownie do użytku w 1946 r. Jeszcze do lat 80. swój bieg kończyła na pętli za kościołem, dzisiaj tramwajem można dojechać aż do końca osiedla Nad Jarem.

