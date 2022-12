Z wizytą w Państwowym Liceum Technicznym (Elbląskie Archiwum Foto)

Kolejny odcinek Elbląskiego Archiwum Foto przedstawia zdjęcia wykonane w latach 40' w Państwowym Liceum Technicznym w Elblągu. Zapraszamy na podróż w czasie.

- Przesyłam zdjęcia z Technikum Mechanicznego w Elblągu z 1948 roku, wtedy jeszcze było to Państwowe Liceum Techniczne – podkreśla Pan Kazimierz, który podzielił się z nami fotografiami. - Mieściło się ono najpierw przy ul. Pocztowej, gdzie jest dziś I LO - dodaje. Sam na przesłanych fotografiach rozpoznaje dwie osoby.

Pierwsze zdjęcie wykonano przy okazji obchodów 1 Maja w 1948 roku, drugie przedstawia egzaminy maturalne.

- Na drugim zdjęciu w pierwszym rzędzie pierwszy od prawej jest Alfred Petrycki, późniejszy pracownik Zamechu. Trzeci od prawej w pierwszym rzędzie jest dyrektor szkoły, inż. Kazimierz Mościcki. – pisze nasz Czytelnik. - Inż. Kazimierz Mościcki (1886-1949) był pierwszym dyrektorem szkoły. Przed wojną pracował w Samborze i Drohobyczu, "polskim El Dorado naftowym", jako znany fachowiec w branży naftowej. Jeździł samochodem tatra, za którym biegał nastoletni Alfred Petrycki (1928-2020). Panowie spotkali się po wojnie w Elblągu, właśnie w Liceum Technicznym.

Zdjęcie trzecie przedstawia pracownię rysunku technicznego i pomiarów. Alfred Petrycki jest trzeci od prawej.

- Może ktoś na tych zdjęciach rozpozna jeszcze siebie albo ojca lub dziadka? - zastanawia się nasz Czytelnik.

