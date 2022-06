„Zaoszczędzić 2 litry paliwa na 100 km” (Głos z przeszłości, odc. 46)

- Załoga elbląskiego PKS przystąpiła w odpowiedzi na apel tow. Markiewki, do długofalowego współzawodnictwa pracy – pisała prasa w 1950 r. Planowano m.in. ograniczać zużycie paliwa.

W kolejnym odcinku naszego niedzielnego cyklu będą tematy kulturalne, działkowe, pracownicze... Szczególną uwagę zwracamy na współzawodnictwo pracy w PKS, gdzie ponad 70 lat temu zwracano uwagę na potrzeby w zakresie oszczędzana paliwa. Temat aktualny i dziś, więc nie przedłużamy i zapraszamy na podróż w czasie...

Nowe sztuki w teatrze im. St. Jaracza

„Program imprez Roku Puszkinowskiego zamknął Państwowy Teatr im. St. Jaracza wystawieniem sztuki „Kamienny gość”. Sztuka to została wyróżniona na festiwalu w Warszawie. Zdobyła ona uznanie również publiczności elbląskiej. Wykonawcami poszczególnych ról są: Władysław Surzyński – Don Juan, Józef Kozłowski – Don Carlos, Aleksander Sewruk – Leporello, Zofia Ślaska – Donna Anna i Korowicz-Kłaczanka – Laura. Pomysłowe dekoracje projektował Zboromirski, a stylowe kostiumy – Kiszkis i Kraftowa. Orkiestrą dyryguje ob. Maćkowiak.

Jednocześnie grane „Oświadczyny” Czechowa piętnują pieniactwo i bezduszność ziemian carskiej Rosji. Również ta sztuka spotkała się z przychylną oceną jury Festiwalu. Wykonawcami poszczególnych ról w „Oświadczynach” są: Bolesław Płotnicki, Śnieszko-Szafnaglowa i Aleksander Sewruk.

Przedstawienie premierowe, jak zwykle, było przeznaczone dla przodowników pracy i aktywu związków zawodowych”.

Planowanie pracy podnosi jej wydajność

„W Stoczni Rzecznej w Elblągu podsumowano ostatnio wyniki indywidualnego współzawodnictwa pracy. Najlepsze rezultaty osiągnął tow. Jan Bromberowicz, ślusarz-mechanik, który wykonywał przeciętnie 217 proc. normy.

- Tajemnicą mego powodzenia – oświadczył przodownik pracy, - jest dobre jej rozplanowanie. Do wykonania zadań przystępuję zawsze z należycie przygotowanym zapasem narzędzi oraz materiałów do obróbki. Nie tracę wówczas czasu na poszukiwanie narzędzi i surowców. Odniesiony przeze mnie sukces będzie zachętą do dalszej walki o podniesienie wydajności”.

Tolkmicko otwiera spółdzielczą gospodę-hotel

„Tolmicko, jako miejscowość letniskowa, posiadało dotychczas wiele braków. Robotnicy i pracownicy przybywający do Tolkmicka na wczasy uskarżali się w ub. roku na niedostateczne zaopatrzenie placówek spółdzielczych, brak gospody itd. Braki te zostaną usunięte w roku bieżącym. W dniu 4 bm. spółdzielnia gminna otwiera w Tolkmicku gospodę – hotel. Gospoda ta będzie mogła obsłużyć dziennie do 500 osób, a w hotelu przygotowano pomieszczenia dla 60 osób.

Poza tym spółdzielnia zamierza otworzyć dwa kioski – przy plaży i w pobliżu stacji kolejowej, które będą zaopatrzone w artykuły pierwszej potrzeby. Niedawno spółdzielnia gminna uruchomiła swoją filię w gromadzie Chojnowo, której mieszkańcy musieli dotąd udawać się po zakupy do sklepu odległego o 4 km”.

Zbliża się termin składania opłat za działki

"Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych przypomina, że ostateczny termin wnoszenia opłat za korzystanie w bieżącym roku z pracowniczych ogródków działkowych mija z dniem 29 bm. Po tym terminie ogródki niezapłacone zostaną przydzielone innym reflektantom".

Załoga PKS odpowiada na apel tow. Markiewki

„Załoga elbląskiego PKS przystąpiła w odpowiedzi na apel tow. Markiewki, do długofalowego współzawodnictwa pracy. Robotnicy i pracownicy m.in. zobowiązali się:

Podnieść współczynnik wykorzystania taboru o 60 proc., przedłużyć wykorzystanie ogumienia do przejechania 6.000 km ponad normę, zaoszczędzić 2 litry paliwa na 100 km oraz zwiększyć przebieg taboru naprawami o 5.000 ponad normę”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 74, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.