Elbląg połączył Ronneby z Tarnopolem

Szwedzkie Ronneby i ukraiński Tarnopol podpisali dzisiaj (16 listopada) w Elblągu umowę o współpracy. Doszło do niej podczas konferencji, zorganizowanej w Elbląskim Parku Technologicznym, a poświęconej polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej w obliczu wojny w Ukrainie. Zobacz zdjęcia z konferencji.

Konferencja jest jednym z elementów Tygodnia Przedsiębiorczości. Oprócz przedsiębiorców wzięli w niej udział m.in. delegacja ukraińskiego Tarnopola, której przewodniczył wicemer Igor Krysowatyj, konsul Ukrainy w Gdańsku Ołeksandr Plodystyi, delegacja ze szwedzkiego Ronneby z na czele z przewodniczącym Lennartem Forbergiem. Oba samorządy to miasta partnerskie Elbląga i to właśnie w naszym mieście podpisały między sobą umowę o współpracy. Ma dotyczyć gospodarki, wsparcia, wymiany kulturalnej i sportowej młodzieży.

- Od wielu lat mamy stałą współpracę z polskimi samorządami w różnych kwestiach. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy zaproszenie do udziału w tej konferencji w Elblągu, by rozpocząć dyskusję o współpracy naszego regionu z Ukrainą. Jak ona się zakończy, tego nie wiemy, ale chcemy wiedzieć, jak możemy pomóc w rozwiązaniu różnych problemów i przedyskutować to później w naszym regionie – powiedział nam Lennart Förberg, przewodniczący delegacji ze szwedzkiego Ronneby. - Szwecja cały czas pomaga Ukrainie. Gdy wojna się skończy, potrzeba będzie pomoc w odbudowaniu kraju. Ważne są też kontakty między szwedzkimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami. Polskie doświadczenie jest w tym bardzo pomocne. Z Elblągiem bardzo dobrze nam się dotychczas współpracuje. I to bardzo dobrze, że wasze miasto zainicjowało naszą współpracę z Tarnopolem.

- Chcielibyśmy bardzo podziękować Elblągowi za doprowadzenie do podpisania tej umowy. Mamy nadzieję, że na jej podstawie będziemy mogli również uzyskać pomoc humanitarną. A po wojnie mamy nadzieję, że będziemy mogli podzielić się również swoim doświadczeniem w realizacji wielu ciekawych gospodarczych projektów – powiedział nam Władimir Kaszycki, przedstawiciel delegacji z Tarnopola.

- W tym roku przypada 30-lecie podpisania umowy partnerskiej Elbląga z Tarnopolem. Nikt nie przypuszczał, że rocznica ta przypadnie w tak dramatycznym okresie. Wojna spowodowała zmianę charakteru naszego partnerstwa. Od początku wspieramy mieszkańców Tarnopola poprzez pomoc humanitarną, ale również poprzez działania polityczne typu zerwanie współpracy z miastami z Rosji i Białorusi, zmianę nazw rond. Mieszkańcy naszego miasta bardzo mocno zaangażowali się również w pomoc uchodźcom, którzy w Elblągu znaleźli bezpieczne schronienie. Mam nadzieję, że wojna jak najszybciej dobiegnie końca i będziemy mogli nadal rozwijać naszą współpracę również poprzez aktywny udział naszych firm w odbudowie Ukrainy – powiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.