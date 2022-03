Ilu uchodźców jest w gminach?

fot. pixabay

Tego nie da się do końca oszacować - mówią wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu elbląskiego. Obecnie w statystykach Starostwa Powiatowego jest ich 62. - Są to osoby zakwaterowane w obiektach gminnych. Nie prowadzimy statystyk osób, które zostały przyjęte przez rodziny. Nie muszą nam one tego zgłaszać - informuje Stanisław Sołowiej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.

W Elblągu PESEL ma 658 ukraińskich uchodźców. - To stan na 28 marca. Ilu faktycznie uchodźców przebywa w Elblągu? To trudno oszacować - mówi Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga. Ilu uchodźców z Ukrainy przebywa obecnie w gminach powiatu elbląskiego? Dokładnej liczby nikt z burmistrzów i wójtów nie potrafi podać. W statystykach są jedynie bowiem ci, którzy przebywają w obiektach gminnych. - Zakwaterowanych w obiektach gminnych jest obecnie 62 uchodźców. Nie mamy raportów o tych, którzy goszczą u rodzin, nie muszą nam tego zgłaszać. Docelowo jesteśmy w stanie przyjąć 407 uchodźców. Będą dla nich miejsca m. in. w schronisku oraz w hali sportowej w Pasłęku - mówi Stanisław Sołowiej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu. Około 140 uchodźców z Ukrainy jest w gminie Pasłęk. Większość z nich gości u mieszkańców w kwaterach prywatnych. - Tule osób przyszło na spotkanie informacyjne, które zorganizowała gmina. 140 - to jednak szacunkowa liczba. Obecnie w świetlicach wiejskich mamy 25 osób. Docelowo może być to 60 osób. W świetlicach zamontowane zostały prysznice, otrzymaliśmy również łóżka z Agencji Rezerw Materiałowych. W naszej gminie była już wcześniej dość liczna społeczność ukraińska, wiele osób dobrze porozumiewa się w tym języku. Jest to duże ułatwienie dla uchodźców - mówi Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka. W gminie Tolkmicko obywateli Ukrainy znalazło zakwaterowanie w dwóch plebaniach: w Tolkmicku i w Pogrodziu. - Łącznie przebywa tam 35 osób. W kwaterach prywatnych zakwaterowanie znalazło 79 uchodźców z Ukrainy - mówi Katarzyna Paczkowska, sekretarz gminy Tolkmicko. W Tolkmicku uruchomiony został punkt zbiórki darów dla Ukrainy. Czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 7 do 17, w piątki w godz. od 7 do 11. .Na ternie gminy Markusy przebywa obecnie 27 uchodźców. W gminie Gronowo Elbląskie jest ich 28. - W naszej gminie aktualnie mamy 6 osób, które mieszkają u rodzin. W należących do gminy mieszkaniach chronionych w Jasionnie jest 22 uchodźców. Punkty pomocowe dla nich działają w świetlicach i szkołach, tam można przynosić dary. Główny magazyn z darami jest w Stodolarni w Oleśnie – mówi Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie.

daw