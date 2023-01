„Niech będzie ciepło i jasno” na Ukrainie

Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Elbląg organizuje akcję "Niech będzie ciepło i jasno". Polega ona na zbiórce czystych puszek po produktach spożywczych, a także świec, wosku i parafiny, z których zostaną przygotowane i przekazane świece okopowe dla walczących na Ukrainie.

Przekazywane puszki muszą być czyste. Mogą to być np. puszki po karmie dla zwierząt, ale nie takie po napojach. Końcówki świec, parafina, świeczki, niedopalone znicze – to wszystko przyda się w przygotowaniu świec okopowych.

- Świeca z zrobiona z puszki może palić się, w zależności od jej wielkości, od 3 do 6 godzin - mówi Agnieszka Łowczak ze Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa Elbląg. - Litr wody można zagotować dzięki niej w ok. 20 minut, można się przy niej ogrzewać, wysuszyć – dodaje. Przypomina, że żołnierze i ludność cywilna na Ukrainie często są w bardzo trudnych warunkach, stąd taka świeca może być nieocenioną pomocą. Zbiórka potrwa do 15 lutego, ale prawdopodobnie zostanie przedłużona. Pierwsza część pomocy ma trafić na Ukrainę już na początku lutego.

Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa zrzesza przede wszystkim żony, matki i córki wojskowych, kobiety pracujące w armii i należące do niej.

- Nasze stowarzyszenie założyła Aleksandra Piłsudska, więc ma ono dość długi staż – podkreśla Agnieszka Łowczak. Dodajmy, że Sejm ogłosił, że 2023 to Rok Aleksandry Piłsudskiej dla docenienia jej działalności społecznej i niepodległościowej.

Do akcji stowarzyszenia dołączyli już: Fabryka Dobra, Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych Przyjazny Krąg, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych oraz Ubuntu - miejsce dobrych emocji. Punkty odbioru są wyznaczone w Fabryce Dobra (ul. Saperów 14) i w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazny Krąg (ul. Obrońców Pokoju 9).